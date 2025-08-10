Génesis Tapia, conocida figura mediática y ahora aspirante al Congreso de la República, sorprendió al anunciar oficialmente su candidatura para las elecciones generales de 2026 por el partido Avanza País. La noticia, que generó gran repercusión en redes sociales y medios, se extendió en el marco de su participación en el pódcast 'Tenemos que hablar' de El Comercio. Durante la conversación, la exbailarina y empresaria expuso sus motivaciones para ingresar a la política y su deseo de “representar a los ciudadanos”, aunque no todo salió como esperaba.

En medio de la entrevista, uno de los conductores del programa decidió someterla a un breve “quiz parlamentario” con tres preguntas básicas sobre el funcionamiento del Legislativo: la definición de interpelación, censura y semana de representación. La exchica reality, visiblemente incómoda y con gestos de nerviosismo, no logró dar respuestas correctas, protagonizando un momento incómodo que no tardó en viralizarse. El instante más comentado fue cuando, tras ser consultada por la “semana de representación”, admitió entre risas y cierta incomodidad: “Ahí sí, me agarraste”.

Génesis Tapia pasa incómodo momento durante entrevista

Durante la entevista, la primera pregunta que afrontó Génesis Tapia fue la diferencia entre interpelación y censura. La exintegrante de 'Bienvenida la tarde' y 'Combate' no supo responder con certeza y sorprendió a los integrantes del pódcast al enredarse en todo momento con sus palabras.

"Bueno, la censura es un hecho en el cual, ya no se da... como su mismo nombre lo dice, la interpelación te da la libre posibilidad de poder apelar. En derecho, nosotros lo trabajamos como recurso impugnatorio", expresó Tapia. Acto seguido, el conductor del pódcast la interrumpió y le pidió que responda las preguntas basándose en el Congreso de la República, provocando que el nerviosismo en Génesis sea aún mayor.

"En la censura ya es un tema en el cual, pues, ya se censura a uno de los congresistas con respecto a puntos o infracciones que se hayan dado por el congresista en este caso", respondió la postulante al Congreso 2026, ante la sorpresa de los conductores del espacio periodístico.

El impacto fue aún mayor cuando Génesis Tapia no supo contestar lo que era "la semana de representación". Esto provocó la risa nerviosa de la exbailarina, al igual que la de los periodistas, sin embargo, la empresaria atinó a defenderse. "Aquí estamos, no solamente para hacer un examen de conocimientos (...) considero que tengo la preparación para poder aportar desde mi postulación", replicó.