HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Espectáculos

Génesis Tapia postulará al Congreso en las elecciones 2026, pero es 'puesta en aprietos' con preguntas sobre el Legislativo

¡Insólito! Génesis Tapia pasó un momento más que incómodo en una reciente entrevista, al no tener idea de algunas cuestiones básicas previo a su postulación al Congreso el 2026.

Génesis Tapia pasó bochornoso momento en plena entrevista. Foto: Composición LR/captura/Andina/Archivo LR
Génesis Tapia pasó bochornoso momento en plena entrevista. Foto: Composición LR/captura/Andina/Archivo LR

Génesis Tapia, conocida figura mediática y ahora aspirante al Congreso de la República, sorprendió al anunciar oficialmente su candidatura para las elecciones generales de 2026 por el partido Avanza País. La noticia, que generó gran repercusión en redes sociales y medios, se extendió en el marco de su participación en el pódcast 'Tenemos que hablar' de El Comercio. Durante la conversación, la exbailarina y empresaria expuso sus motivaciones para ingresar a la política y su deseo de “representar a los ciudadanos”, aunque no todo salió como esperaba.

En medio de la entrevista, uno de los conductores del programa decidió someterla a un breve “quiz parlamentario” con tres preguntas básicas sobre el funcionamiento del Legislativo: la definición de interpelación, censura y semana de representación. La exchica reality, visiblemente incómoda y con gestos de nerviosismo, no logró dar respuestas correctas, protagonizando un momento incómodo que no tardó en viralizarse. El instante más comentado fue cuando, tras ser consultada por la “semana de representación”, admitió entre risas y cierta incomodidad: “Ahí sí, me agarraste”.

PUEDES VER: Génesis Tapia expone el insólito reclamo de su esposo Kike Márquez tras ampay con otra mujer

lr.pe

Génesis Tapia pasa incómodo momento durante entrevista

Durante la entevista, la primera pregunta que afrontó Génesis Tapia fue la diferencia entre interpelación y censura. La exintegrante de 'Bienvenida la tarde' y 'Combate' no supo responder con certeza y sorprendió a los integrantes del pódcast al enredarse en todo momento con sus palabras.

"Bueno, la censura es un hecho en el cual, ya no se da... como su mismo nombre lo dice, la interpelación te da la libre posibilidad de poder apelar. En derecho, nosotros lo trabajamos como recurso impugnatorio", expresó Tapia. Acto seguido, el conductor del pódcast la interrumpió y le pidió que responda las preguntas basándose en el Congreso de la República, provocando que el nerviosismo en Génesis sea aún mayor.

"En la censura ya es un tema en el cual, pues, ya se censura a uno de los congresistas con respecto a puntos o infracciones que se hayan dado por el congresista en este caso", respondió la postulante al Congreso 2026, ante la sorpresa de los conductores del espacio periodístico.

El impacto fue aún mayor cuando Génesis Tapia no supo contestar lo que era "la semana de representación". Esto provocó la risa nerviosa de la exbailarina, al igual que la de los periodistas, sin embargo, la empresaria atinó a defenderse. "Aquí estamos, no solamente para hacer un examen de conocimientos (...) considero que tengo la preparación para poder aportar desde mi postulación", replicó.

Notas relacionadas
Génesis Tapia expone el insólito reclamo de su esposo Kike Márquez tras ampay con otra mujer

Génesis Tapia expone el insólito reclamo de su esposo Kike Márquez tras ampay con otra mujer

LEER MÁS
Génesis Tapia rompe en llanto al hablar de su situación tras separarse de Kike Márquez: “Ahora soy yo con 5 niños”

Génesis Tapia rompe en llanto al hablar de su situación tras separarse de Kike Márquez: “Ahora soy yo con 5 niños”

LEER MÁS
Génesis Tapia pone fin a su matrimonio de 9 años tras nueva desilusión con su esposo: “Descubrí que seguía enviando solicitudes de amistad”

Génesis Tapia pone fin a su matrimonio de 9 años tras nueva desilusión con su esposo: “Descubrí que seguía enviando solicitudes de amistad”

LEER MÁS
¿Cuántos años tienen Alejandra Baigorria y Said Palao? Descubre la diferencia de edad de los recién casados

¿Cuántos años tienen Alejandra Baigorria y Said Palao? Descubre la diferencia de edad de los recién casados

LEER MÁS
Karla Bacigalupo: ¿qué edad tiene y cuánto mide la nueva Miss Perú 2025 y sucesora de Tatiana Calmell?

Karla Bacigalupo: ¿qué edad tiene y cuánto mide la nueva Miss Perú 2025 y sucesora de Tatiana Calmell?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Milett Figueroa impacta con detalles íntimos de su vida en pareja con Marcelo Tinelli: “Todas las fantasías las cumplo con él”

Milett Figueroa impacta con detalles íntimos de su vida en pareja con Marcelo Tinelli: “Todas las fantasías las cumplo con él”

LEER MÁS
Ricardo Morán descalifica a Carlos Alcántara como jurado en plena audición de 'Yo soy' y protagonizan acalorado momento

Ricardo Morán descalifica a Carlos Alcántara como jurado en plena audición de 'Yo soy' y protagonizan acalorado momento

LEER MÁS
Ernesto Pimentel habría encarado a Dayanita por presentarse en programa de Magaly Medina, según ‘urraco’: “La destruyó”

Ernesto Pimentel habría encarado a Dayanita por presentarse en programa de Magaly Medina, según ‘urraco’: “La destruyó”

LEER MÁS
Doris Fundichely, famosa por su embarazo de 'quintillizos', reveló qué es lo más duro de ser madre primeriza: "No lo logré"

Doris Fundichely, famosa por su embarazo de 'quintillizos', reveló qué es lo más duro de ser madre primeriza: "No lo logré"

LEER MÁS
‘Prima’ de Josimar lanza fuerte mensaje al salsero tras acusarla de chantaje: “Sigue jugando con el dolor ajeno y manipulando”

‘Prima’ de Josimar lanza fuerte mensaje al salsero tras acusarla de chantaje: “Sigue jugando con el dolor ajeno y manipulando”

LEER MÁS
Jorge Benavides envía carta notarial a América TV por entrevista de Dayanita en programa de Ernesto Pimentel: "Hay un contrato vigente"

Jorge Benavides envía carta notarial a América TV por entrevista de Dayanita en programa de Ernesto Pimentel: "Hay un contrato vigente"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Un teléfono 100% fabricado en EE.UU? Esta marca lo intentó antes que Apple y fracasó rotundamente

¿Es legal vender los productos de los contenedores que se cayeron al mar en el Callao? Esto dice el derecho marítimo, según experto

Suheyn Cipriani revela que su madre la agredía físicamente cuando era niña: "Me golpeaba muy fuerte"

Espectáculos

Suheyn Cipriani revela que su madre la agredía físicamente cuando era niña: "Me golpeaba muy fuerte"

Dayanita se quiebra al confesar que sufre depresión tras exponer problemas económicos: “Me sentí acorralada”

Aniversario de Arequipa 2025: 7 conciertos confirmados para celebrar su serenata este 14 de agosto

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Perú enviará nota de protesta a Colombia por violar espacio aéreo: avión colombiano sobrevoló Santa Rosa

"Santa Rosa es del Perú”: colombianos en Leticia en desacuerdo con Gustavo Petro

Juliana Oxenford critica a Gustavo Petro tras su discurso en Leticia: "Tiene una idea absurda de la propia historia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota