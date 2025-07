Génesis Tapia expone el insólito reclamo de su esposo Kike Márquez tras ampay con otra mujer

Génesis Tapia brindó una íntima entrevista para el programa ‘Día D’, donde habló sobre su separación de Kike Márquez, padre de sus tres hijos. La abogada reveló que fue víctima de manipulación emocional durante su relación, al punto de llegar a sentirse culpable por los errores de su esposo.

Durante la conversación, recordó el episodio del ampay de ‘Magaly TV: la firme’ en agosto de 2024, donde se vio al empresario ingresando a un hotel con otra mujer. Aunque en un inicio mostró arrepentimiento, Tapia contó que su entonces pareja terminó justificando su infidelidad con un insólito reproche. “Al comienzo estuvo muy sumiso, pero después: ‘Sí pues, es que todo eran tus estudios y no me dabas atención’”, dijo la exchica reality.

Génesis Tapia revela que su relación con Kike Márquez afectó su autoestima

Génesis Tapia también se sinceró sobre el impacto emocional que tuvo su relación con Kike Márquez, con quien se casó en 2016. La abogada confesó que, pese a sus logros personales y académicos, experimentó una fuerte baja autoestima. “No me sentí bonita, no me sentía inteligente”, expresó con franqueza.

La exintegrante de 'Bienvenida la tarde' recordó que en 2018 inició sus estudios de Derecho y que, gracias a su desempeño académico, fue becada durante toda la carrera. Sin embargo, ni siquiera sus calificaciones sobresalientes le ayudaban a sentirse plena. “Todo con las mejores calificaciones, pero yo sentía que no era capaz de nada”, confesó.

“No había tomado consciencia de lo importante que era comenzar a sanar las heridas que arrastraba desde años atrás”, reflexionó Génesis Tapia, quien hoy se muestra más empoderada y enfocada en su rol como abogada, empresaria y madre de cinco hijos.

Génesis Tapia anunció su separación de Kike Márquez

Recientemente, Génesis Tapia confirmó el fin de su matrimonio con Kike Márquez, después de 9 años de matrimonio y tres hijos en común. La abogada de 33 años decidió dar por terminada la relación tras descubrir que su esposo seguía enviando solicitudes de amistad a otras mujeres. “Una de mis seguidoras me escribió y con eso doy por cerrado este capítulo en mi vida”, declaró para el diario Trome.

Asimismo, Tapia fue tajante al descartar una reconciliación. “Ya no, se dieron las oportunidades y no las aprovecharon. Ya está, volteamos la página. Un hombre que no respeta a su familia no sirve para nada”, sentenció.