En una reciente edición del programa 'Yo Soy', un nuevo participante se presentó con la intención de imitar al cantante Ferxxo. Durante su actuación, el imitador comenzó a interpretar la melodía, pero fue interrumpido por Ricardo Morán, uno de los jurados y productor del programa, quien comentó: “Ya entendí por qué la policía no te dejó cantar en el aeropuerto. Es asombroso lo que haces porque la melodía original está por acá y tú estás (...). Ó sea, requiere un arte particular no pegarle a ninguna nota”.

Ante esa observación, el participante pidió la oportunidad de cantar otra canción. Sin embargo, Morán respondió: “Te ruego que no”. El artista explicó: “Me estoy poniendo nervioso, en serio. Primera vez que estoy pisando acá en ‘Yo soy’ de verdad”. Finalmente, Morán hizo una contundente intervención, asegurando: "Y último creo".

Imitador del Ferxxo acusa al programa 'Yo Soy' de humillarlo

A raíz de ello, el imitador de Ferxxo publicó un video en TikTok en el que compartió detalles sobre su experiencia en el programa 'Yo Soy'. Según el artista, su inclusión en el show no fue por decisión propia, sino debido a una llamada inesperada de la producción. “¿Cuántos años más vamos a permitir que ‘Yo soy’ y Ricardo Morán sigan humillando a la gente para subir su rating? No soy el primero, ni seré el último, pero esta es mi historia. Estuve en el programa ‘Yo soy’ pero no fue por decisión propia", se indica en la publicación.

El performer explicó que recibió una llamada del productor Alexis Romero, quien le informó que tenían una 'entrevista exclusiva para él. "De la noche a la mañana, recibí una llamada de la producción, del señor Alexis Romero, diciéndome que tenían una ‘entrevista exclusiva’ para mí. Yo pensé que era algo especial, porque ya conocen mi show y mi trabajo como imitador”, se expone en el post.

El intérprete detalló que citado a las 10 de la mañana, donde grabó varios saludos y contenidos relacionados con su parecido físico al cantante que imita. Además, asistió caracterizado, tal como lo requieren en el programa. Posteriormente, fue trasladado al Campo de Marte para grabar un comercial de casting, donde permaneció casi dos horas.

“Me citaron a las 10 de la mañana, grabé saludos y contenidos por mi parecido físico al artista, incluso vine caracterizado como siempre piden. Me llevaron al Campo de Marte a grabar un comercial para el casting durante casi dos horas, sin desayuno, sin almuerzo y sin pago”, se narra en el mensaje.

Luego de pasar el pre-casting, en el cual compartió su experiencia y trayectoria como imitador, el artista comentó que al enfrentarse a los jurados, especialmente Ricardo Morán, percibió un ambiente hostil y despectivo. Señaló que la actitud de Morán fue evidente, lo cual consideró una burla y una humillación hacia él.

“Pasé el pre-casting, conté mi experiencia y lo que he hecho como artista. Pero al momento de entrar frente a los jurados, sentí una mala vibra. Y cuando estuve con Ricardo Morán, fue evidente la burla y la humillación hacia mí, ignorando la burla y la humillación hacia mí, ignorando que además de imitador, soy barbero y tengo una escuela en Puerto Maldonado. Esa actitud, lamentablemente, confirma lo que siempre pensé: que ese programa disfruta humillar a las personas”, se relata en el comunicado.