Espectáculos

Fernando Armas y la vez que afirmó que profesores de canto le 'soplaban' a Ricardo Morán en 'Yo Soy': "Había un grupo de WhatsApp"

En una entrevista, Fernando Armas reveló que las opiniones que Ricardo Morán decía sobre los participantes eran escritas por los profesores de canto del programa de imitación. "Ellos estaban plagiando", comentó

Fernando Armas reveló como profesores de canto en Yo Soy 'soplaban' a Ricardo Morán.
Fernando Armas reveló como profesores de canto en Yo Soy 'soplaban' a Ricardo Morán. | Foto: Composición LR/Yo Soy/Carlos Orozco

'Yo Soy Perú', el formato de imitación, ha vuelto a la televisión peruana y precisamente ya da que hablar. Por lo que, uno de los jurados fue Fernando Armas, y es durante una entrevista con Carlos Orozco, donde reveló detalles que antes no se han contado sobre los jurados del programa, Ricardo Morán y Maricarmen Marín.

Armas sorprendió al revelar que detrás de las opiniones sobre las interpretaciones que hacían los participantes del programa 'Yo Soy', eran los profesores de música quienes les habrían dado las opiniones para que luego ellos lo digan a cada participante. "El único que sabía más era yo al final. Ellos estaban plagiando", comentó.

PUEDES VER: Ricardo Morán tiene acalorado momento con participante de Yo Soy cuando agradecía a Dios: “Ah ya, pero te pregunté tu nombre”

lr.pe

Fernando Armas expones que profesores de canto 'soplaban' a Ricardo Morán en Yo Soy

En una entrevista que le realizó Carlos Orozco a Fernando Armas, este comentó sobre su paso en 'Yo Soy', precisamente en su momento fue criticado por presuntamente no saber nada de canto. En esa línea. Armas relató que, durante su estadía, observaba como Ricardo Morán y Maricarmen Marín tenían apuntado en unas hojas lo que iban a decir. "Ellos tenían asesoramiento y todo lo que hablaban lo leían. Yo decía este hu***, sabe mucho".

Es así, como según lo contó para el podcast de Carlos Orozco, el entonces productor y director de 'Yo Soy Perú', Ricardo Morán, iba a viajar por lo que, a él lo llegan a agregar en un grupo de WhatsApp, donde estaban todos los profesores que enseñaban técnicas de canto a los concursantes del programa. "Ricardo Morán se tenía que ir de viaje y dicen, 'agreguen a Fernando en el grupo de WhatsApp' y ahí me doy cuenta de que estaba todo", comentó.

PUEDES VER: Mauri Stern lanza duro comentario a imitador en 'Yo soy' y redes estallan: "Frío de fríos"

lr.pe

Programa de imitación Yo Soy vuelve a la TV: ¿dónde verlo?

'Yo Soy' regresó a las pantallas de televisión y puede ser vista a través de la señal de Latina (canal 2). La temporada 2025 inició el lunes 4 de agosto y con nuevos jurados: Carlos Alcántara, Ricardo Morán y Jely Reátegui. Puedes disfrutar del programa desde las 7:45 p. m.

