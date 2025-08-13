Chevy, cantante y exintegrante de 'Esto es guerra', continúa en el ojo público tras protagonizar un enfrentamiento en plena vía pública con su expareja, Micaela Guzmán. El artista fue acusado por la madre de su hija por agresión física y psicológica. Las imágenes, difundidas por 'Amor y fuego', fueron registradas en una calle de Santa Clara, Ate, y muestran a Chevy lanzando golpes a un grupo de personas luego de un tenso momento con Guzmán.

Micaela Guzmán se presentó en 'Magaly TV, la firme' para dar su versión de los hechos y mostrar conversaciones que evidencian no solo actitudes agresivas, sino también intentos de manipulación respecto a la alimentación de su hija recién nacida. “Yo no doy nada que no sea dentro de mi hogar”, se lee en uno de los mensajes de Chevy, en el que, de acuerdo con Guzmán, condicionaría el apoyo económico a la menor.

Mensajes de Chevy a Micaela Guzmán, madre de su hija

Durante la transmisión del programa de Magaly Medina, el pasado 13 de agosto, se difundieron mensajes de Chevy en los que se refiere a la atención de las necesidades de su bebé. “Yo no puedo pagar nada. Pasaré 50 o 60 soles a la semana para que mi hija coma, según mis posibilidades. La decisión la tomas tú y llegaremos a las instancias que desees, niña. Yo no doy nada que no sea dentro de mi hogar”, indicó el exchico reality.

Asimismo, en otra conversación, el cantante habló sobre el suministro de alimentos para su hija. “Te voy a dar dos fórmulas al mes y extrae el máximo de leche que puedas”, expresó Chevy.

Magaly Medina explota contra Chevy

Ante estos mensajes, Magaly Medina reaccionó con indignación en defensa de Micaela Guzmán. “¿Esta chica tiene que ser humillada, tiene que arrastrarse hasta la casa de él para que le den comida o ropita a la bebé que ambos procrearon? O sea, ‘Ella le va a decir a su bebita: ‘Muérete de hambre, llora nomás porque no hay’. Qué miserables pueden llegar a ser algunos hombres, insensibles con el fruto de su sangre’”, expresó con evidente molestia hacia Chevy.