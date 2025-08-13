HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Filtran chats de exchico reality Chevy donde manipula a la madre de su hija recién nacida: "S/50 a la semana o no doy nada"

Exintegrante de ‘Esto es guerra’ es acusado de chantajear económicamente a la madre de su hija recién nacida, tras ser denunciado por presunta agresión.

Filtran chats de exchico reality Chevy donde manipula a la madre de su hija recién nacida. Foto: Composición LR/Instagram/captura YouTube
Filtran chats de exchico reality Chevy donde manipula a la madre de su hija recién nacida. Foto: Composición LR/Instagram/captura YouTube

Chevy, cantante y exintegrante de 'Esto es guerra', continúa en el ojo público tras protagonizar un enfrentamiento en plena vía pública con su expareja, Micaela Guzmán. El artista fue acusado por la madre de su hija por agresión física y psicológica. Las imágenes, difundidas por 'Amor y fuego', fueron registradas en una calle de Santa Clara, Ate, y muestran a Chevy lanzando golpes a un grupo de personas luego de un tenso momento con Guzmán.

Micaela Guzmán se presentó en 'Magaly TV, la firme' para dar su versión de los hechos y mostrar conversaciones que evidencian no solo actitudes agresivas, sino también intentos de manipulación respecto a la alimentación de su hija recién nacida. “Yo no doy nada que no sea dentro de mi hogar”, se lee en uno de los mensajes de Chevy, en el que, de acuerdo con Guzmán, condicionaría el apoyo económico a la menor.

PUEDES VER: Exchico reality 'Chevy' es denunciado por su expareja y madre de su hija por agresión: ‘Amor y fuego’ difunde imágenes de pelea en plena calle

lr.pe

Mensajes de Chevy a Micaela Guzmán, madre de su hija

Durante la transmisión del programa de Magaly Medina, el pasado 13 de agosto, se difundieron mensajes de Chevy en los que se refiere a la atención de las necesidades de su bebé. “Yo no puedo pagar nada. Pasaré 50 o 60 soles a la semana para que mi hija coma, según mis posibilidades. La decisión la tomas tú y llegaremos a las instancias que desees, niña. Yo no doy nada que no sea dentro de mi hogar”, indicó el exchico reality.

Asimismo, en otra conversación, el cantante habló sobre el suministro de alimentos para su hija. “Te voy a dar dos fórmulas al mes y extrae el máximo de leche que puedas”, expresó Chevy.

PUEDES VER: Gino Assereto pide disculpas EN VIVO tras acto racista: 'No hay justificación para esa estupidez'

lr.pe

Magaly Medina explota contra Chevy

Ante estos mensajes, Magaly Medina reaccionó con indignación en defensa de Micaela Guzmán. “¿Esta chica tiene que ser humillada, tiene que arrastrarse hasta la casa de él para que le den comida o ropita a la bebé que ambos procrearon? O sea, ‘Ella le va a decir a su bebita: ‘Muérete de hambre, llora nomás porque no hay’. Qué miserables pueden llegar a ser algunos hombres, insensibles con el fruto de su sangre’”, expresó con evidente molestia hacia Chevy.

