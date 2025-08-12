HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

El conmovedor reencuentro entre Édgar Vivar y 'La Chilindrina' en la casa de Ernesto Pimentel: comparten emotivo video

María Antonieta de las Nieves y Édgar Vivar se abrazaron tras varios años sin verse. El encuentro se dio en Lima, en la vivienda de Ernesto Pimentel, y fue compartido en redes sociales con gran respuesta de los fans.

El conmovedor reencuentro entre Édgar Vivar y 'La Chilindrina' en la casa de Ernesto Pimentel: comparten emotivo video. Foto: Composición LR/Instagram
El conmovedor reencuentro entre Édgar Vivar y 'La Chilindrina' en la casa de Ernesto Pimentel: comparten emotivo video. Foto: Composición LR/Instagram

La tarde del 12 de agosto, Édgar Vivar, recordado por su personaje de 'El señor Barriga' en 'El Chavo del 8', y María Antonieta de las Nieves, la eterna 'La Chilindrina', se reencontraron después de un largo tiempo. El emotivo momento tuvo lugar en la casa del conductor Ernesto Pimentel, conocido por su popular personaje La Chola Chabuca.

El reencuentro quedó registrado en un video que Pimentel compartió en sus redes sociales, generando miles de reacciones. En las imágenes, se ve a ambos intérpretes en un afectuoso abrazo y conversar como viejos amigos. Con sonrisas y bromas, demostraron que la amistad forjada en los años dorados del programa de Chespirito sigue intacta.

PUEDES VER: 'La Chilindrina' lanza curiosa respuesta sobre reencuentro con Edgar Vivar, Carlos Villagrán y Florinda Meza

lr.pe

El reencuentro entre Édgar Vivar y María Antonieta de las Nieves

En el clip difundido por Ernesto Pimentel, se observa a Édgar Vivar llegar al lugar y saludar con un cálido abrazo a María Antonieta de las Nieves. “¿Dónde está tu hijo? Me dijeron que está en Lima”, le pregunta Vivar. Ella responde que se encuentra de visita en Machu Picchu, Cusco, lo que provoca nuevas sonrisas y comentarios afectuosos.

El público en redes celebró el gesto, resaltando cómo estas reuniones reavivan la magia de una serie que marcó a varias generaciones. La conexión entre ambos artistas se mantiene intacta, a pesar de los años y de que sus personajes siempre serán recordados por el público peruano.

PUEDES VER: Carlos Villagrán sorprende al rechazar reencuentro con 'La Chilindrina' y 'Ñoño' en Perú: 'No me junto con esa chusma'

lr.pe

Ernesto Pimentel comparte un momento inolvidable con 'El señor Barriga' y 'La Chilindrina'

Ernesto Pimentel acompañó la publicación con un mensaje personal: “Hace 25 años, María Antonieta me impulsó a juntarme con los hermanos Fuentes Gasca para estar por primera vez en el circo. Hoy, mi querido Édgar Vivar y la entrañable María Antonieta se reencontraron en mi casa, y tuve el privilegio de presentarles a mi hijo Gael”. El conductor aprovechó la ocasión para invitar al público a celebrar el Día del Niño en El Circo de La Chola Chabuca y el Gran Circo Estelar, espectáculos donde tanto Vivar como De las Nieves compartirán con las familias momentos llenos de humor y nostalgia.

