Espectáculos

De ser reina de la televisión peruana a lanzar su marca de ropa: el gran cambio de Gisela Valcárcel lejos de la conducción

Tras dejar la conducción en televisión, Gisela Valcárcel sorprende lanzar su propia marca de ropa, y se suma a sus exitosos proyectos a lo largo de sus 37 años de carrera.

Gisela Valcárcel, de 62 años, genero curiosidad poR la línea de su marca de ropa. Foto: composición LR/difusión
Gisela Valcárcel, la recordada 'Señito', sorprendió a sus seguidores al anunciar oficialmente su ingreso al mundo de la moda con el lanzamiento de su nueva marca de ropa 'WIN by Gisela'. Este emprendimiento marca una nueva etapa para la exconductora de televisión, quien desde finales de 2022 decidió alejarse de las pantallas para dedicarse a otros proyectos personales y profesionales.

“Hay proyectos que te llenan el corazón y este es uno de ellos”, expresó Gisela emocionada, la figura televisiva de 62 años a través de sus redes sociales, donde compartió un video mostrando una de las prendas de su nueva colección. “He estado trabajando con mucha ilusión, revisando cada detalle, cada color, cada prenda. ¡Y todo está quedando hermoso!”, añadió.

PUEDES VER: El cambio radical de Katty García: se alejó de la televisión, se casó con empresaria peruana y ahora triunfa en empresa de limpieza en EE.UU.

Gisela Valcárcel lanzó su marca de ropa luego tras alejarse de la televisión peruana

La icónica conductora de 'El gran show' decidió cerrar un ciclo televisivo para explorar una nueva faceta como empresaria de moda. Según detalló en su publicación, lleva años preparando esta línea, y ahora finalmente vio la luz bajo el nombre 'WIN by Gisela'. Este nuevo proyecto se suma a su larga trayectoria como empresaria, en la que ya ha liderado iniciativas como la cadena de salones 'Amarige Spa', su propia revista, y su productora GV Producciones, responsable de exitosos programas como 'América hoy'.

En el video, la madre de Ethel Pozo aparece usando una prenda de tono nude con matices que ella misma describió como “una gotita de cacao de almendra”, resaltando que está muy satisfecha con el resultado. Sus seguidores no tardaron en reaccionar con entusiasmo. Comentarios como “Tienes buen gusto para vestir” y “Estoy segura de que será un éxito este proyecto” inundaron sus redes. Sin embargo, también hubo quienes pidieron que la marca sea inclusiva en estilos y precios: “Gisela, ropa para todos los gustos y bolsillos por favor”.

PUEDES VER: Dayanita se quiebra al revelar dónde vive tras atravesar dura crisis económica: 'A veces me arrepiento de todo'

¿Por qué Gisela Valcárcel se alejó de la televisión peruana?

Gisela Valcárcel se despidió de la televisión a fines de 2022, luego de concluir la última temporada de 'El gran show'. En febrero de este año, confirmó su salida de América Televisión y explicó que durante los últimos meses se dedicó de lleno a un importante proyecto personal. “Durante el año pasado estuve construyendo un edificio, para mí fue un aprendizaje”, reveló en una interacción con sus seguidores.

Con su nueva línea de ropa, Gisela Valcárcel demuestra que su espíritu emprendedor sigue vigente y que su influencia va más allá de la pantalla chica. Su incursión en la industria de la moda representa no solo un cambio profesional, sino una declaración de reinvención constante.

