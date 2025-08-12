El comediante peruano Jorge Luna comunicó a su audiencia que el Ministerio de Cultura (Mincul) lo absolvió de la denuncia por discriminación que inició tras autodenominarse “marrón” en un comercial de chocolates. La noticia se conoció durante la última edición de 'Hablando huevadas', donde el humorista relató con ironía y sarcasmo el desenlace del caso.

“Ha pasado casi un año desde que el Estado decidió involucrarme en esta payasada y ya tenemos una respuesta. Quiero contarte que yo, como persona que discriminé a mi persona, he quedado libre de la acusación de discriminación en mi contra”, expresó Jorge Luna.

Jorge Luna queda absuelto en caso de discriminación presentado por el Mincul

La investigación comenzó en octubre de 2024, cuando el Mincul denunció de oficio al comediante por presunta discriminación. El motivo fue un comercial de chocolates grabado por el propio Jorge Luna, en el que se autodenominaba “marrón” como parte de la campaña publicitaria.

Según explicó, la peculiaridad del caso radicó en que la supuesta víctima y el acusado eran la misma persona: “El Estado me protegía como ‘marrón’ y al mismo tiempo me acusaba como el comediante que lo dijo”.

El comediante señaló que, para sustentar la denuncia, las autoridades usaron como evidencia el video de la campaña, asegurando que él aparecía “incómodo” al pronunciar la frase. Esto generó una investigación que duró casi un año y que, finalmente, concluyó a su favor.

Comediante Jorge Luna parodió resultado de la demanda contra sí mismo

Fiel a su estilo, Jorge Luna aprovechó su programa para dramatizar un enfrentamiento judicial ficticio entre “acusado” y “acusador”, interpretando ambos roles con cambios de tono y encuadre de cámara.

“Así que Jorge, no estés tan tranquilito porque esto no se queda así. Te voy a sacar plata. Prepárate, te va a caer todo el peso de mis abogados”, dijo en tono de amenaza, para luego responderse a sí mismo: “Me parece un chiste. Yo, con mi consentimiento, utilicé la frase ‘marrón’ como yo, y ya lo dijo el juez: libre de esta acusación”.

Además, anunció que “apelará” la resolución, pero con fines humorísticos: “Quiero gastar más plata hasta encontrarme culpable de haberme discriminado a mí mismo. Y si es necesario, iré a declarar en mi contra”.