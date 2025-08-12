Rumores de embarazo de Melissa Paredes crecen tras video de Anthony Aranda: "Cuida al bebé"

Melissa Paredes festejó su cumpleaños número 35 el pasado 11 de agosto en una reunión privada en su hogar, acompañada de familiares y amigos cercanos. La actriz compartió en sus redes sociales los momentos más divertidos de la fiesta, incluida una piñata con forma de zapato de tacón que se convirtió en lo más viral de la celebración.

Sin embargo, no fue el colorido adorno lo que llamó la atención, sino un comentario de su esposo, Anthony Aranda. Mientras varios invitados intentaban romper la piñata, el bailarín exclamó: “Cuidado con la embarazada… amor, cuida al bebé”. La frase desató rápidamente rumores sobre un posible embarazo de la artista.

¿Melissa Paredes está embarazada?

La reunión organizada en casa de Melissa Paredes estuvo marcada por un ambiente familiar. Según las publicaciones de la actriz en Instagram, la piñata en forma de zapato era un guiño a su gusto por este tipo de detalles, algo que ella misma confirmó con la frase: “Saben que amo las piñatas”. Tras varios intentos, uno de los asistentes logró romperla, lo que provocó que Paredes se lanzara de manera divertida a recogerlas.

Fue en ese instante cuando Anthony Aranda, conocido como 'Activador', lanzó el comentario que provocó las especulaciones. La escena, captada en video y difundida en redes, se viralizó rápidamente, dando pie a interpretaciones que más tarde fueron desmentidas.

La aclaración de Instarandula que frenó los rumores

El popular creador de contenido Samuel Suárez, de la cuenta Instarandula, compartió el clip en sus historias y generó reacciones entre sus seguidores. Poco después, una usuaria aseguró que el comentario de Aranda no iba dirigido a Melissa Paredes, sino a otra invitada vestida con pantalón verde, quien aparentemente estaba embarazada y casi fue golpeada accidentalmente con un zapato de la actriz.

'Samu' respondió a la aclaración destacando que, de confirmarse en un futuro una noticia de este tipo, sería motivo de celebración. “ Creo que tienen mucho tiempo juntos y sospecho que Anthony sería un gran padre”, comentó en su cuenta de Instagram.