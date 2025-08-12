HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha
Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     
Convocan paro de transportistas el 21 de agosto
Convocan paro de transportistas el 21 de agosto     Convocan paro de transportistas el 21 de agosto     Convocan paro de transportistas el 21 de agosto     
Espectáculos

Rumores de embarazo de Melissa Paredes crecen tras video de Anthony Aranda: "Cuida al bebé"

Durante la celebración de su cumpleaños número 35 de Melissa Paredes, un comentario de Anthony Aranda encendió especulaciones sobre un posible embarazo.

Rumores de embarazo de Melissa Paredes crecen tras video de Anthony Aranda. Foto: Composición LR/Instagram/captura Instagram
Rumores de embarazo de Melissa Paredes crecen tras video de Anthony Aranda. Foto: Composición LR/Instagram/captura Instagram | Foto: Composición LR/Instagram/captura Instagram

Melissa Paredes festejó su cumpleaños número 35 el pasado 11 de agosto en una reunión privada en su hogar, acompañada de familiares y amigos cercanos. La actriz compartió en sus redes sociales los momentos más divertidos de la fiesta, incluida una piñata con forma de zapato de tacón que se convirtió en lo más viral de la celebración.

Sin embargo, no fue el colorido adorno lo que llamó la atención, sino un comentario de su esposo, Anthony Aranda. Mientras varios invitados intentaban romper la piñata, el bailarín exclamó: “Cuidado con la embarazada… amor, cuida al bebé”. La frase desató rápidamente rumores sobre un posible embarazo de la artista.

PUEDES VER: Melissa Paredes rompe su silencio tras la sentencia y fuga del padre de Rodrigo Cuba: 'No formo parte de esa familia'

lr.pe

¿Melissa Paredes está embarazada?

La reunión organizada en casa de Melissa Paredes estuvo marcada por un ambiente familiar. Según las publicaciones de la actriz en Instagram, la piñata en forma de zapato era un guiño a su gusto por este tipo de detalles, algo que ella misma confirmó con la frase: “Saben que amo las piñatas”. Tras varios intentos, uno de los asistentes logró romperla, lo que provocó que Paredes se lanzara de manera divertida a recogerlas.

Fue en ese instante cuando Anthony Aranda, conocido como 'Activador', lanzó el comentario que provocó las especulaciones. La escena, captada en video y difundida en redes, se viralizó rápidamente, dando pie a interpretaciones que más tarde fueron desmentidas.

PUEDES VER: Melissa Paredes presume romántica sorpresa de Anthony Aranda y revela momento importante en su relación: 'Lo vamos a celebrar'

lr.pe

La aclaración de Instarandula que frenó los rumores

El popular creador de contenido Samuel Suárez, de la cuenta Instarandula, compartió el clip en sus historias y generó reacciones entre sus seguidores. Poco después, una usuaria aseguró que el comentario de Aranda no iba dirigido a Melissa Paredes, sino a otra invitada vestida con pantalón verde, quien aparentemente estaba embarazada y casi fue golpeada accidentalmente con un zapato de la actriz.

'Samu' respondió a la aclaración destacando que, de confirmarse en un futuro una noticia de este tipo, sería motivo de celebración. “ Creo que tienen mucho tiempo juntos y sospecho que Anthony sería un gran padre”, comentó en su cuenta de Instagram.

Notas relacionadas
Melissa Paredes rompe su silencio tras la sentencia y fuga del padre de Rodrigo Cuba: “No formo parte de esa familia”

Melissa Paredes rompe su silencio tras la sentencia y fuga del padre de Rodrigo Cuba: “No formo parte de esa familia”

LEER MÁS
Melissa Paredes presume romántica sorpresa de Anthony Aranda y revela momento importante en su relación: “Lo vamos a celebrar”

Melissa Paredes presume romántica sorpresa de Anthony Aranda y revela momento importante en su relación: “Lo vamos a celebrar”

LEER MÁS
Melissa Paredes sorprende con fuertes náuseas en pleno programa de 'EGCF' en medio de rumores de embarazo: "¡Mi pancita!"

Melissa Paredes sorprende con fuertes náuseas en pleno programa de 'EGCF' en medio de rumores de embarazo: "¡Mi pancita!"

LEER MÁS
¿Cuántos años tienen Alejandra Baigorria y Said Palao? Descubre la diferencia de edad de los recién casados

¿Cuántos años tienen Alejandra Baigorria y Said Palao? Descubre la diferencia de edad de los recién casados

LEER MÁS
Karla Bacigalupo: ¿qué edad tiene y cuánto mide la nueva Miss Perú 2025 y sucesora de Tatiana Calmell?

Karla Bacigalupo: ¿qué edad tiene y cuánto mide la nueva Miss Perú 2025 y sucesora de Tatiana Calmell?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Romina Gachoy responde fuerte a Angie Jibaja tras denuncia por sus hijos con Jean Paul Santa María: "Está hablando sin pruebas"

Romina Gachoy responde fuerte a Angie Jibaja tras denuncia por sus hijos con Jean Paul Santa María: "Está hablando sin pruebas"

LEER MÁS
Magaly Medina revela la exorbitante cifra que habría costado el quinceañero de la nieta de César Acuña: "Hay plata como cancha"

Magaly Medina revela la exorbitante cifra que habría costado el quinceañero de la nieta de César Acuña: "Hay plata como cancha"

LEER MÁS
Casa de Edwin Sierra invade 114 metros de parque en Surco y podría ser demolida: cómico no responde a denuncia

Casa de Edwin Sierra invade 114 metros de parque en Surco y podría ser demolida: cómico no responde a denuncia

LEER MÁS
Kathy Sheen conmueve en redes sociales al anunciar que está embarazada de dos bebés: "Estoy más que feliz"

Kathy Sheen conmueve en redes sociales al anunciar que está embarazada de dos bebés: "Estoy más que feliz"

LEER MÁS
Xiomy Kanashiro confiesa que paga sus citas con Jefferson Farfán y revela la razón: "No tengo problema"

Xiomy Kanashiro confiesa que paga sus citas con Jefferson Farfán y revela la razón: "No tengo problema"

LEER MÁS
Magaly Medina explota en vivo contra producción por error en su programa: "No sé para qué chambeo tan temprano"

Magaly Medina explota en vivo contra producción por error en su programa: "No sé para qué chambeo tan temprano"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Emelec vs Deportivo Cuenca por LigaPro EN VIVO: juegan HOY en el estadio George Capwell

Gasolina subsidiada en Venezuela: este es el cronograma para surtir combustible a tu vehículo hasta el lunes 18 de agosto 2025

¿Cuál es el exorbitante precio que habría pagado Cristiano Ronaldo por el anillo de compromiso para Georgina Rodríguez?

Espectáculos

¿Cuál es el exorbitante precio que habría pagado Cristiano Ronaldo por el anillo de compromiso para Georgina Rodríguez?

¿Quién es César Vega? El salsero peruano que saltó a la fama a los 17 años y es acusado por su expareja de violencia

Así inició el amor de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo: Gucci, sus 5 hijos y una boda en camino tras 9 años juntos

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Patricia Benavides retorna al Ministerio Público: es citada para participar en la Junta de Fiscales Supremos

Transportistas fluviales ofendidos tras hallazgo de bandera de Colombia en isla Chinería

Cancillería rechaza colocación de bandera de Colombia: "No contribuyen a la histórica convivencia armónica y pacífica"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota