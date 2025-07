En la última edición de 'El gran chef famosos', Melissa Paredes vivió un inesperado episodio que captó la atención de la audiencia y de sus compañeros de competencia. La también influencer sufrió fuertes náuseas en plena grabación del programa, lo que desató una ola de comentarios sobre un posible embarazo, dado que en días recientes dejó entrever que estaría en la dulce espera junto a su pareja, Anthony Aranda.

El momento televisivo, ocurrido el fin de semana, no pasó desapercibido. Las cámaras del reality de cocina registraron las expresiones de incomodidad de Paredes mientras preparaba un platillo que incluía pulpo. Su reacción generó la preocupación del jurado y de los participantes, quienes no dudaron en ofrecerle ayuda al ver su estado.

Melissa Paredes sufre náuseas en 'El gran chef famosos'

Durante la preparación de su plato, Melissa Paredes manifestó un evidente malestar físico al tener que manipular un pulpo crudo. “¡Uy, no, no puedo! ¡Ay, mi pancita! No, no”, exclamó entre gestos de desagrado, intentando mantener la compostura frente a las cámaras de 'El gran chef famosos'.

Melissa Paredes en 'El gran chef famosos'. Foto: Captura Latina

El episodio ocurrió mientras la actriz competía en una de las pruebas del programa transmitido por Latina. Las imágenes mostraron cómo tuvo que detener su actividad varias veces debido a las arcadas. Aunque algunos especularon sobre un posible embarazo, la propia Paredes aclaró que su reacción fue consecuencia del contacto directo con el alimento marino. “Te juro que estuve así de vomitar”, afirmó luego del reto culinario.

¿Qué dijo Melissa Paredes sobre un posible embarazo de Anthony Aranda?

Días antes del incidente en el set de grabación, Melissa Paredes fue entrevistada en el programa 'Ponte en la cola', conducido por Michelle Soifer y Ricardo Rondón. Allí, la artista aprovechó la oportunidad para dirigirse a su esposo, Anthony Aranda, tras las polémicas declaraciones de Agostini, y dejó un mensaje que levantó sospechas entre los televidentes.

“Te pido disculpas cuando me equivoco también porque es humano aceptar nuestros errores”, expresó la actriz, visiblemente emocionada. No obstante, lo que más llamó la atención fue una frase final que muchos interpretaron como una indirecta: “Creo que muy pronto se verá el fruto de todo este amor”.

La reacción de los conductores no se hizo esperar. Ricardo Rondón incluso afirmó: “Yo creo que Melissa Paredes está embarazada. Esa es la mejor muestra de amor”. Entre risas, Melissa aclaró que, por el momento, no está esperando un hijo, aunque no descartó esa posibilidad a futuro. “Todavía no estoy”, dijo, dejando abierta la puerta a nuevas especulaciones sobre una próxima maternidad junto a Anthony Aranda.