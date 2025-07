Bruno Agostini causó controversia al revelar en 'El valor de la verdad' que tuvo un encuentro íntimo con Melissa Paredes y Andrea San Martín simultáneamente. Las reacciones no se hicieron esperar. Foto: captura/Panamericana TV/captura/Latina | Foto: captura/Panamericana TV/captura/Latina

Bruno Agostini causó controversia al revelar en 'El valor de la verdad' que tuvo un encuentro íntimo con Melissa Paredes y Andrea San Martín simultáneamente. Las reacciones no se hicieron esperar. Foto: captura/Panamericana TV/captura/Latina | Foto: captura/Panamericana TV/captura/Latina

Bruno Agostini generó revuelo con sus revelaciones en ‘El valor de la verdad’ el pasado domingo 29 de junio. Una de las declaraciones más fuertes de la noche fue cuando el modelo español afirmó que mantuvo un encuentro íntimo con Melissa Paredes y Andrea San Martín al mismo momento. Después de la confesión, Melissa no dudó en responderle a Bruno, quien tampoco se quedó callado. Es más, indicó que ella fue la culpable de que el hecho haya salido a la luz.



Luego de que Melissa Paredes le exigiera pruebas que demuestren su versión, Bruno Agostini reveló que su hermano tiene material audiovisual para corroborar lo que dijo en ‘El valor de la verdad’. Sin embargo, manifestó que no lo mostrará. “Sería feo que salga con mensajes que Fabio tiene guardado (...) no voy a sacar nada”, dijo.

Bruno Agostini no se queda callado ante Melissa Paredes



Bruno Agostini, quien contó que su exesposa lo dejó por un multimillonario, manifestó que Melissa Paredes pudo negar dicho encuentro, sin embargo, no lo hizo. “Si son todos inteligentes, la prueba salió hoy (martes 1) cuando habló ella, porque en ningún momento dijo ‘es mentira’. Ni lo negó”, declaró el exchico reality para ‘La noche habla’.



Por otro lado, Agostini aseguró que no le guarda rencor a Paredes. “Yo la perdono a ella por ser la causante de todo este conflicto, al ella, muy inmadura, hacerse enemiga de Andrea San Martín (...) si hay un psicólogo, detectarán que ella habla camuflando, no confirma que eso es mentira, simplemente está respondiendo ‘no, hay que perdonar’, si fuera mentira, no tendrías que perdonar absolutamente nada”, agregó.

Melissa Paredes arremete contra Bruno Agostini

Durante su participación en el programa 'Ponte en la cola', Melissa Paredes lamentó la actitud del español y señaló su falta de caballerosidad. “De poco caballero, pero de subsuelo, porque por último si te vas a sentar en un lugar a cobrar tus 'chibilines' (dinero) para que comas un rato... A pechuga y di: ‘estoy contando porque me da la gana’ y no culpar ni señalar a dos mujeres”, comentó la actriz el martes 1 de julio.

“Es muy cobarde de parte de un hombre, para empezar, sentarse a hablar de mujeres en pleno 2025, donde todos los días luchamos para que las mujeres tengamos la misma igualdad que los hombres, donde las mujeres seamos respetadas y tengamos un valor por todo”, añadió la exparticipante de ‘El gran chef famosos’.