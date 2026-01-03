La actriz peruana Tatiana Astengo se pronunció públicamente tras la caída de Nicolás Maduro, anunciada el 3 de enero luego de una operación militar encabezada por Estados Unidos. El hecho generó una ola de reacciones no solo en el ámbito político, sino también en el espectáculo peruano, donde diversas figuras expresaron su postura frente a este acontecimiento internacional.

La recordada 'Reina Pachas' utilizó sus redes sociales para referirse al nuevo escenario que se abre tras el colapso del régimen venezolano y cuestionó el rol asumido por el gobierno de Donald Trump, quien ofreció una extensa conferencia de prensa en la que detalló la intervención militar y señaló que Estados Unidos asumirá de manera temporal la administración del país sudamericano.

Pronunciamiento de Tatiana Astengo

Tatiana Astengo se pronuncia tras captura de Nicolás Maduro

A través de un mensaje difundido en sus plataformas digitales, Tatiana Astengo celebró el fin del gobierno de Nicolás Maduro. "Finalmente, la caída del dictador abusivo de Maduro se dio. Me uno y celebro con todos los venezolanos que ahora mismo festejan este momento. Toda dictadura debe ser repudiada”, escribió la actriz.

No obstante, Astengo también manifestó su preocupación por la forma en la que se desarrollaron los hechos. “Me preocupa esta demostración de ‘poder’ de Trump y lo que está detrás”, señaló, dejando en claro que, si bien rechaza cualquier régimen autoritario, mantiene una postura crítica frente a las acciones del gobierno estadounidense y sus posibles implicancias geopolíticas.

Artistas peruanos celebran la captura de Nicolás Maduro

Otras figuras del espectáculo peruano como Jessica Newton, Ricardo Mendoza, Tilsa Lozano e Ignacio Baladán también se pronunciaron en redes sociales tras anunciarse la captura de Nicolás Maduro. Los personajes públicos expresaron mensajes de apoyo y solidaridad con el pueblo venezolano.

Asimismo, enviaron palabras de esperanza a los ciudadanos que durante años denunciaron los abusos del régimen. Ignacio Baladán, por ejemplo, manifestó su emoción pese a no ser venezolano: “Qué lindo ver feliz a tanta gente amiga después de tanto sufrimiento. ¡Por fin son libres, Venezuela! Todos los países estamos con ustedes”, expresó.