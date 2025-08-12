HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Beéle en Perú 2025: entradas, artista telonero y más del concierto que ofrecerá en Arequipa tras la muerte de su padre

Beéle, el cantante colombiano de afro beats, ofrecerá dos conciertos en Perú, uno en Lima y otro en Arequipa, días después de la pérdida de su padre. Emil será el encargado de abrir ambos shows.

Emil 'La Causa' volverá a compartir escenario con Beéle, esta vez en el Jardín de la Cerveza de Arequipa, acompañado de Los 4 de Cuba y Dj Peligro. Fotos: Instagram
Emil 'La Causa' volverá a compartir escenario con Beéle, esta vez en el Jardín de la Cerveza de Arequipa, acompañado de Los 4 de Cuba y Dj Peligro.

El show debe continuar. Brandon de Jesús López Orozco, conocido como Beéle, llegará a nuestro país para ofrecer dos conciertos: uno en Lima y el otro en Arequipa. El cantante y compositor colombiano de afro beats y urbano llegará a Perú días después de sufrir la muerte de su padre. En esta gira, el artista nacional Emil será el encargado de abrir ambos espectáculos.

Emil ‘La Causa’ viajará a Arequipa para ser parte del concierto que el colombiano ofrecerá el próximo jueves 14 de agosto en el Jardín de la Cerveza, donde también estarán Los 4 de Cuba, Los Méndez y Dj Peligro. “Estaremos teloneando una vez más a Beéle”, comentó entusiasmado el cantante peruano.

Asimismo, Emil estará presente en el All Music Fest 2025, evento urbano que contará con la presentación de Luar La L, de Dj Marco Acevedo y de la superestrella de música Beéle. Este evento se llevará a cabo  el sábado 30 de agosto en el Arena Monumental – Estadio Momumental, Ate. Las entradas están a la venta en Joinnus.

PUEDES VER: Emil defiende a su expareja Flavia Laos tras revelaciones de Pablo Heredia en 'El valor de la verdad': 'Yo no lo haría'

lr.pe

Emil lanza su tema ‘Si quieres volver’

El cantante Emil, uno de los nombres más prometedores de la escena urbana peruana, sorprendió a sus miles de fanáticos al lanzar su nuevo tema ‘Si quieres volver’, que ya suena con fuerza en las principales radioemisoras de Colombia, México, Ecuador y Perú.

“Estoy sorprendido y muy agradecido por el respaldo que me están dando tanto mis seguidores de siempre como los nuevos fans. Esta canción se ha convertido en una de las favoritas y eso me emociona mucho”, comenta el artista de 26 años.

El tema fue escrito en Miami en colaboración con los reconocidos compositores Erick Pablo y Sir Boss, y producido por Zetto, una figura en ascenso de la escena musical latina. El objetivo de ‘Si quieres volver’ es equilibrar lo comercial con lo íntimo, logrando conectar con diversas generaciones.

