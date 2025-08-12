HammerFall regresa a Lima este 2025: entradas, fecha y lugar del concierto de la banda sueca

La banda sueca HammerFall regresa a Lima el 16 de noviembre de 2025 con su gira 'Freedom World Crusade – South America', tras ocho años de ausencia. Foto: difusión. | Foto: difusión.

La banda sueca HammerFall regresa a Lima el 16 de noviembre de 2025 con su gira 'Freedom World Crusade – South America', tras ocho años de ausencia. Foto: difusión. | Foto: difusión.

La banda sueca HammerFall regresa a Lima como parte de su esperada gira mundial ‘Freedom World Crusade – South America 2025’, tras ocho años de ausencia en nuestro país. El espectáculo está programado para el domingo 16 de noviembre de 2025 en el Centro de Convenciones Barranco, donde la legendaria agrupación hará un repaso por sus grandes éxitos y también sus nuevos temas. Las entradas ya están disponibles en Joinnus.

Con una trayectoria que supera los 25 años, HammerFall ha dejado una huella imborrable en la historia del género. Fundada en Gotemburgo a mediados de los 90, la banda fue pionera del power metal en Europa, combinando melodías épicas con una fuerza escénica que los ha llevado a recorrer los escenarios más importantes del mundo. A lo largo de su carrera, han lanzado 13 álbumes de estudio, conquistando a una legión de seguidores que hoy esperan con ansias este reencuentro.

¿Cómo será el concierto de HammerFall en Lima?



El concierto de HammerFall en Lima incluirá temas de su más reciente y aclamado álbum ‘Avenge The Fallen’, además de los clásicos que marcaron una generación: himnos de batalla, baladas épicas y poderosas descargas de guitarras que han convertido a la banda sueca en un ícono indiscutible del heavy metal.

HammerFall ofrecerá una noche de pura potencia, riffs demoledores y un repaso por los grandes himnos del metal europeo. La producción de este evento busca ofrecer una experiencia inmersiva para los fans, con un despliegue de luces, sonido y escenografía que hará vibrar cada rincón del recinto.

Hyena, una banda furor en Perú



Hyena será la banda encargada de abrir el espectáculo de Hammerfall en nuestro país. Es una de las agrupaciones más prometedoras de nuestro país. Su música, llena de energía y actitud, los ha llevado a tocar en escenarios de todo el mundo, recorriendo cuatro continentes con shows explosivos.

El lanzamiento de su álbum debut 'About Rock and Roll' marca una nueva etapa: un paso firme hacia la internacionalización, llevando el heavy metal peruano y latinoamericano a un nivel global. Su música ya se escucha en Asia, Australia y cuentan más de 100 conciertos en 63 ciudades del mundo.

