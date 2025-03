Emil abrirá el concierto de Beéle en Lima: “Me encuentro motivado por todo eso”

El cantante urbano Emil continúa su ascenso en la escena internacional con una gira de medios que lo llevará a Ecuador, Colombia y Estados Unidos durante varias semanas. En una reciente declaración, expresó su entusiasmo por abrir el concierto del reconocido colombiano Beéle, programado para el 4 de abril en Costa 21, ubicada en la Costa Verde.



"Este 2025 lo estoy empezando con todo, pues no solo estaré de gira por Ecuador, Colombia y Estados Unidos promocionando mi tema 'Tokio'; sino que he sido elegido para abrir el próximo concierto de Beéle en Lima. Me encuentro motivado por todo eso, pues cada día sigo avanzando musicalmente y el público me respalda en todo momento", afirmó Emil.

Emil feliz por su tema ‘Tokio’



Recientemente, el artista lanzó su nuevo sencillo 'Tokio', una muestra de su versatilidad en el género, que incorpora el afrobeat como base musical y relata la historia de un amor de verano, una experiencia universal.



"Estoy muy contento porque ya está sonando 'Tokio' en todas las plataformas, el público se ha enganchado y disfruta con una canción fresca que cuenta la historia de un amor de verano, pues quién no se ha ilusionado o enamorado en estas épocas", concluyó el cantante.

Emil busca la internacionalización



La trayectoria de Emil continúa en un notable crecimiento, destacándose en los últimos meses como artista invitado en conciertos de figuras como María Becerra y Piso 21. Durante estas presentaciones, el público no solo disfrutó de sus canciones, sino que también aplaudió su dedicación y talento en el escenario.



En su actuación con Piso 21, Emil tuvo la oportunidad de compartir el micrófono con la reconocida banda colombiana, quienes elogiaron su calidad artística, subrayando que es uno de los más destacados exponentes del género urbano en esta región del continente.



El 2024 se consolidó como un año excepcional para el artista peruano, quien logró posicionar sus sencillos ‘Piola de Flow’ y ‘Te prefiero’, en colaboración con Nathan & Shander, en el top 10 de las listas de música urbana en Perú, Colombia y Ecuador. Este éxito lo ha establecido como uno de los principales exponentes del género urbano en el país.



Al finalizar el año, Emil recibió múltiples galardones que reconocen su trayectoria musical, destacándose como Mejor Artista Urbano Perú en radio La Zona, Artista Urbano Revelación en radio Moda Perú y Mejor Artista Urbano en radio La Kalle. Estos premios reflejan su creciente influencia y el impacto de su música en la escena urbana.