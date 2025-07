El actor mexicano, famoso por dar vida a Quico en 'El Chavo del 8', llegó al país para participar en presentaciones de circo, pero su presencia generó expectativa por un posible reencuentro con sus antiguos compañeros. Sin embargo, ante la consulta de la prensa, Villagrán fue tajante y dejó en claro que no desea juntarse con sus excompañeros de trabajo.

“Ya no me junto con esa chusma. Ellos tienen sus motivos, sus razones; los respeto a todos, pero no. Los periodistas quieren que nos juntemos otra vez, pero si no se da, no se da”, declaró, descartando así cualquier intento de reunión con ‘La Chilindrina’ y ‘Ñoño’, quienes forman parte de espectáculos distintos en la capital.

Reunión descartada pese a coincidencia en Lima

Actualmente, María Antonieta de las Nieves y Edgar Vivar se encuentran en Lima como parte de sus respectivas temporadas circenses por Fiestas Patrias. La coincidencia de los tres actores en el país avivó el deseo de los fanáticos de verlos juntos nuevamente, aunque sea fuera de la pantalla. Sin embargo, la tajante postura de Villagrán cerró toda posibilidad de acercamiento.

Si bien el intérprete de Quico aseguró respetar a sus excompañeros, sus palabras dejan en evidencia que las heridas del pasado no han sanado. Durante años, se han conocido tensiones entre varios miembros del elenco original de 'El Chavo del 8', provocadas por diferencias creativas y disputas personales.

Viejas rencillas que siguen marcando distancia

Carlos Villagrán ha sido uno de los miembros más críticos respecto a lo que ocurrió tras bastidores en la época de oro del programa, y ahora reclamado por la coyuntura de la serie de HBO Max, 'Chespirito: sin querer queriendo'. Aunque evitó profundizar en esta ocasión, no es la primera vez que se refiere con distancia o ironía a sus antiguos colegas, especialmente a quienes permanecieron más tiempo cerca del entorno de Roberto Gómez Bolaños.