Édgar Vivar se encuentra en el Perú y no descartó reencontrarse con María Antonieta de las Nieves y Carlos Villagrán. | Foto: Composición LR/ Andina/ Difusión

Édgar Vivar, mejor conocido como El Señor Barriga en la popular serie de comedia 'El Chavo del 8', se encuentra en Perú para participar en un evento en el circo de La Chola Chabuca. Durante una entrevista con RPP, el actor mexicano recordó la primera visita que realizó a nuestro país, junto a todo el elenco del programa.

"Perú tiene una importancia, por lo menos para mí, trascendental en mi carrera. El primer periodista internacional que nos entrevistó fue el peruano Pepe Ludmir", dijo recordando. Curiosamente, Édgar Vivar no es el único miembro que se encuentra en tierras peruanas, ya que tanto María Antonieta de las Nieves como Carlos Villagrán estarán presentes en sus presentaciones circenses. Ante la pregunta de si volvería a reunirse con ellos, Vivar no descartó un posible reencuentro.

¿Qué dijo Édgar Vivar sobre un posible reencuentro con María Antonieta de las Nieves y Carlos Villagrán en Perú?

"Sabía que María Antonieta iba a venir porque también vivía en México y mantenía contacto con ella. Carlos Villagrán vive fuera de México, y fue recién cuando llegué aquí que supe que iba a estar. Esa es una coincidencia maravillosa y ojalá pudiéramos reunirnos, pero las agendas están complicadas", declaró a RPP.

Édgar Vivar se encuentra de visita en Perú para participar en el circo de La Chola Chabuca. Foto: Instagram de El Circo de La Chola Chabuca

Por otra parte, cuando le preguntaron sobre su relación con Florinda Meza, el actor dijo que se llevaba bien con ella, aunque hacía muchos años que no tenían contacto. "Me enteré por la prensa que ella lanzará ese documental, pero no se ha comunicado conmigo y yo tampoco voy a buscar una comunicación con ella," acotó.

¿Por qué Édgar Vivar dejó de interpretar a El Señor Barriga?

Al preguntarle por qué dejó de interpretar a El Señor Barriga, Édgar Vivar explicó que lo hizo hace 20 años debido a su edad. "Seamos realistas: Dios es muy bueno, perdona todo, pero el tiempo no", concluyó.