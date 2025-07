La serie biográfica ‘Chespirito: sin querer queriendo’ ha generado polémica por revelar detalles desconocidos de la vida de Roberto Gómez Bolaños, creador de ‘El chavo del 8'. En dicha producción, también se muestra a las personas que formaron parte de su vida, como María Antonieta de las Nieves, quien alcanzó fama mundial gracias a su icónico personaje de La Chilindrina.

Justamente, la artista mexicana reapareció a los 75 años en el programa ‘Esta noche’, donde reveló el apoyo que le dio a Paola Montes de Oca, la actriz que la interpretó en la producción de HBO Max.

Sin embargo, más allá de la emoción por verla nuevamente caracterizada como La Chilindrina, su presencia también generó preocupación entre sus seguidores debido a su notorio deterioro físico y visibles dificultades para hablar. “Ya es una persona mayor”, opinaron sus fans en las redes sociales.

Fans de La Chilindrina preocupados por el aspecto de la actriz y sus problemas para hablar

Luego de que los seguidores de María Antonieta de las Nieves notarán su presencia en el programa conducido por La chola Chabuca, muchos expresaron su preocupación al verla desmejorada y con dificultades para hablar con claridad. Cabe recordar que la actriz padece de fibromialgia, una enfermedad crónica que afecta el sistema nervioso y podría explicar los problemas que presenta al hablar.

Entre los comentarios, varios seguidores le sugirieron que se retire de los escenarios y disfrute a plenitud la etapa de adultez mayor. "Qué nostalgia verla envejecer más y más", "Ya no puede hablar nuestra Chilindrina", "Nuestra Chilindrina ya es una persona mayor”, "Deberían dejarla descansar y no exponerla en TV", "Pobrecita, debería estar descansando, todavía trabajando", "Kiko tiene más edad y no habla así”, fueron algunos de los cientos de comentarios.

Maria Antonieta de las Nieves habla de las críticas de Florinda Meza a la serie de Chespirito

Durante la entrevista con la chola Chabuca en el programa ‘Esta noche’, María Antonieta de las Nieves fue cauta al referirse a las críticas que Florinda Meza, la recordada Doña Florinda en ‘El chavo del 8’, hizo sobre la serie ‘Chespirito: sin querer queriendo’.

“¿Qué te puedo decir? Chespirito me decía: ‘Si no puedes hablar bien de una persona, no hables’”, expresó la actriz de 75 años, evitando entrar en la polémica.

Además, recordó cómo era su relación con Florinda Meza, en la que aseguró que eran buenas amigas. “Íbamos a restaurantes, a un hotel de lujo, a compartir. No solo me enseñaba (su ropa), comprábamos juntas. Fuimos muy amigas, muy unidas, hasta que pasó lo que tenía que pasar”, confesó María Antonieta, sin dar más detalles sobre el motivo que causó su distanciamiento.