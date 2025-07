Onelia Molina no descarta volver con Mario Irivarren tras pasar juntos su cumpleaños: “No sé qué vaya a pasar”

Onelia Molina apareció en el programa ‘América hoy’, y respondió ante las especulaciones de una posible reconciliación con Mario Irivarren, su expareja. La conversación se centró en su relación, especialmente después de que ambos fueran vistos juntos en la celebración de su cumpleaños, lo que avivó los rumores entre sus seguidores.

Durante la entrevista, Ethel Pozo le preguntó de manera directa si había vuelto con el modelo, a lo que la arequipeña le respondió: “No, no, yo solo digo la verdad”. Además, enfatizó que su ruptura con Irivarren fue una decisión personal, afirmando: “En su momento, decidí poner un límite y lo hice por mí, por respeto a mí y considero que fue lo mejor que hice”.

¿Onelia Molina volvería con Mario Irivarren?

A pesar de desmentir un regreso oficial, Onelia Molina no cerró completamente la puerta a una posible reconciliación. “Yo no sé qué vaya a pasar. Actualmente, me siento mucho más tranquila por cómo se vienen dando las cosas”, comentó, dejando abierta la posibilidad de que las cosas puedan cambiar en el futuro.

Finalmente, la integrante de ‘Esto es guerra’ dejó en claro su estado sentimental actual: “Ya han pasado tres meses, pero yo sigo sola y sigo soltera”. Con estas declaraciones, la influencer busca calmar las especulaciones sobre su vida amorosa y reafirmar su independencia.