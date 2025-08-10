HOYSuscripcion LR Focus

Robin Williams a 11 años de su muerte: las mejores películas del actor que hizo reír al mundo mientras luchaba en silencio

El 11 de agosto de 2014, el querido actor Robin Williams fue encontrado sin vida en su hogar. Su legado perdura a través de películas memorables como 'El club de los poetas muertos' y 'Patch Adams'.

Robin Williams falleció poco después de cumplir 63 años.
Robin Williams falleció poco después de cumplir 63 años. | Foto: Touchstone Pictures

El 11 de agosto de 2014, el mundo perdió a uno de los artistas más entrañables del cine. Robin Williams, con apenas 63 años, fue hallado sin vida en su casa de California. La noticia sacudió a millones que lo habían visto crecer en pantalla, desde sus primeros pasos como Mork en televisión hasta sus papeles más complejos en la gran pantalla. Su muerte fue resultado de un suicidio, pero detrás de ese acto había una batalla silenciosa contra la demencia con cuerpos de Lewy, una enfermedad neurodegenerativa que afecta el pensamiento, el comportamiento y el movimiento, y que fue diagnosticada erróneamente como Parkinson en sus últimos meses de vida.

Este 2025 se cumplen once años desde su partida. En este aniversario luctuoso, el recuerdo de Robin Williams sigue tan vivo como sus personajes. Filmes como 'El club de los poetas muertos', 'En busca del destino' y 'Patch Adams' siguen siendo un refugio emocional para quienes buscan consuelo, inspiración o simplemente una buena carcajada. Pero también hay títulos menos conocidos que revelan su profundidad como actor y ser humano. A continuación, un recorrido por sus películas más memorables y el legado que dejó más allá de la pantalla.

A 11 años del adiós de Robin Williams, 11 películas para recordar al legendario actor

Robin Williams no solo hizo reír; también hizo pensar, llorar y reflexionar. Su filmografía es un mosaico de emociones que abarca desde la comedia más absurda hasta el drama más desgarrador. Aquí, once títulos destacados:

  • 'El club de los poetas muertos' (1989, Netflix): el profesor Keating enseñó a sus alumnos a vivir con pasión. "Oh capitán, mi capitán" se convirtió en un grito generacional
  • 'En busca del destino' (1997, Apple TV): ganó el Oscar como mejor actor de reparto por su papel como terapeuta. Su escena del banco en el parque es una clase magistral de actuación
  • 'Papá por siempre' (1993, Disney): un padre desesperado se disfraza de niñera para estar cerca de sus hijos. Comedia y ternura en estado puro
  • 'Patch Adams' (1998, Apple TV): basada en hechos reales, muestra cómo el humor puede ser medicina. Williams encarna al médico que desafía el sistema con narices rojas
  • 'Jumanji' (1995, Apple TV): aventura y fantasía que se volvió un clásico. Su personaje atrapado en un juego mágico es inolvidable
  • 'El rey pescador' (1991, Apple TV): un vagabundo con traumas mentales busca redención. Dirigida por Terry Gilliam, es una joya poco mencionada
  • 'Retratos de una obsesión' (2002): un papel oscuro como empleado obsesivo de una tienda de revelado. Williams demuestra que también puede inquietar
  • 'Más allá de los sueños' (1998, Apple TV): una historia visualmente impactante sobre el amor más allá de la muerte. Poética y filosófica
  • 'Despertares' (1990, Apple TV): junto a Robert De Niro, interpreta a un médico que logra despertar a pacientes catatónicos. Basada en hechos reales
  • 'Aladdín' (1992, Disney+): aunque solo prestó su voz, el Genio que interpretó es uno de los personajes más queridos del cine animado
  • 'El mejor papá del mundo' (2009, Plex): una sátira sobre la fama y la autenticidad. Cruda, incómoda y brillante.

Como es imposible sintetizar la filmografía de un gigante como Robin Williams, también agregamos 'Buenos días, Vietnam' (1987, Disney+) y 'El hombre bicentenario' (1999, Apple TV), dos obras que también merecen ser revisitadas. La primera lo consagró como estrella internacional con su papel de locutor militar irreverente; la segunda, como un androide que anhelaba ser humano.

La lucha silenciosa de Robin Williams

La muerte de Robin Williams no fue solo una pérdida artística, sino también un llamado de atención sobre la salud mental. Su diagnóstico erróneo de Parkinson ocultaba una forma agresiva de demencia con cuerpos de Lewy, que afectó cada rincón de su cerebro. En sus últimos días, sufría alucinaciones, ansiedad extrema y una pérdida progresiva de sus capacidades cognitivas. Su esposa, Susan Schneider, reveló que él sabía que algo no estaba bien, pero no entendía qué le ocurría.

Uno de los golpes más duros en su vida fue la muerte de su mejor amigo, Christopher Reeve. Se conocieron en la Juilliard School y compartieron habitación. Su amistad fue legendaria. Cuando Reeve quedó tetrapléjico tras un accidente ecuestre, Williams fue uno de los primeros en visitarlo, disfrazado de proctólogo ruso para hacerlo reír. "Por primera vez desde el accidente, me reí", dijo el recordado 'Superman'. Glenn Close, cercana a ambos, afirmó que si Reeve siguiera vivo, probablemente Robin también estaría aquí.

Más allá de los premios y aplausos, Robin Williams dejó una huella profunda en quienes lo vieron y lo conocieron. Su generosidad, su compromiso con causas sociales y su capacidad para hacer felices a los demás lo convierten en un verdadero héroe. No con capa, pero sí con alma. Y aunque su voz se apagó, sus personajes siguen hablando por él.

