HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Cristal vs Melgar: alineaciones y horario por la Liga 1
Cristal vs Melgar: alineaciones y horario por la Liga 1     Cristal vs Melgar: alineaciones y horario por la Liga 1     Cristal vs Melgar: alineaciones y horario por la Liga 1     
Espectáculos

Josimar acusa a su ‘prima’ de chantaje y niega audios reveladores que confirmarían infidelidad: “Puede ser una IA”

Josimar negó una supuesta infidelidad y acusó de chantaje a Verónica González, a quien presentó como su ‘prima’ y que afirma tener audios comprometedores del salsero.

Josimar negó infidelidad a María Fe Saldaña con joven venezolana. Foto: Composición LR/Difusión
Josimar negó infidelidad a María Fe Saldaña con joven venezolana. Foto: Composición LR/Difusión | difusión

Josimar se encuentra en el ojo de la tormenta luego de que Verónica González, una joven venezolana, insinuara que le fue infiel a su pareja, María Fe Saldaña, y asegurara tener audios comprometedores. Ante ello, el salsero la acusó de chantaje y negó la existencia de pruebas en su contra, afirmando que podrían haber sido creadas con inteligencia artificial. “Puede ser una IA. Yo no tengo ninguna conversación con ella ni por WhatsApp. No tengo nada con ella”, declaró en un audio enviado al periodista Samuel Suárez.

La controversia inició días atrás, cuando el cantante fue captado de la mano de la mujer afuera de una discoteca en España. En ese momento, Josimar sostuvo que se trataba de una ‘prima de cariño’, ya que era pareja de uno de sus primos. Sin embargo, el 9 de agosto, la joven se comunicó con el portal Instarándula para desmentirlo y afirmar que comenzaron a hablar el año pasado por redes sociales.

PUEDES VER: 'El valor de la verdad' en vivo: a qué hora inicia y dónde ver las confesiones de Suheyn Cipriani

lr.pe

Josimar niega vínculo con joven venezolana y asegura ser víctima de chantaje

El cantante de ‘La Protagonista’ aseguró en el portal Instarándula que su primer contacto con Verónica González fue cuando uno de sus primos se la presentó. Además, lanzó una grave acusación contra la joven, señalando que estaría pidiendo dinero para evitar más escándalos. “Yo no sé qué cosa te ha dicho de mí. Yo con esa chica solo he hablado unas cuantas horas porque mi primo me la presentó y punto. Ahora esta chica le está pidiendo dinero a mi primo por chantajearme a mí”, sostuvo.

Según Josimar Fidel, González estaría armando todo este escándalo para ganar popularidad. Asimismo, aseguró tener fotos de la joven junto a su primo, pero que no piensa publicarlas para no perjudicarlo, ya que tendría familia. “Si ella quiere hacer todas esas cosas porque le gusta el juego y quiere tener más seguidores, ahora empezó a pedir dinero, ¿qué fue? Si quiere salir que salga. Yo tengo fotos de ella con mi primo acá y punto, pero yo, por no perjudicar a mi primo, no lo hago”, concluyó.

PUEDES VER: Dayanita se arrepiente de dejar ‘JB en ATV’ y revela conversación con sus excompañeros: 'Les dije que no me sentía bien'

lr.pe

Joven venezolana desmiente a Josimar

Por su parte, Verónica González salió al frente para negar la versión del 'Rey de la salsa perucha', dejando entrever que este sí le habría sido infiel a la madre de sus hijos. “No me ha dicho nada. A mí no me ha hecho daño; le ha hecho daño a su esposa, a su ex. Es muy mentiroso y la mentira siempre sale”, comentó la mujer venezolana.

La ‘prima’ de Josimar aseguró que él la contactó por redes y le dijo que estaba soltero. Además, reveló que tiene supuestos audios que lo evidenciarían. “El año pasado, le dio ‘like’ a una foto y no pasó nada. Este año, otra vez lo mismo y me escribió por Instagram para pedirme mi número. Le pregunté si estaba soltero y hablamos de nuestras relaciones pasadas. Tengo audios hablando mal de María Fe, audios súper comprometedores. A mí no me va a venir con cuentos”, afirmó.

Notas relacionadas
'Prima' de Jossimar afirma existencia de audios privados que confirmarían infidelidad: "¿Cómo se le ocurre inventar?"

'Prima' de Jossimar afirma existencia de audios privados que confirmarían infidelidad: "¿Cómo se le ocurre inventar?"

LEER MÁS
Joven venezolana revela las mentiras de Josimar sobre su relación con María Fe Saldaña: "Tengo audios súper comprometedores"

Joven venezolana revela las mentiras de Josimar sobre su relación con María Fe Saldaña: "Tengo audios súper comprometedores"

LEER MÁS
Mujer niega ser prima de Josimar en escándalo de infidelidad y expone detalles inéditos de su vínculo: "Este año me pidió mi número"

Mujer niega ser prima de Josimar en escándalo de infidelidad y expone detalles inéditos de su vínculo: "Este año me pidió mi número"

LEER MÁS
¿Cuántos años tienen Alejandra Baigorria y Said Palao? Descubre la diferencia de edad de los recién casados

¿Cuántos años tienen Alejandra Baigorria y Said Palao? Descubre la diferencia de edad de los recién casados

LEER MÁS
Karla Bacigalupo: ¿qué edad tiene y cuánto mide la nueva Miss Perú 2025 y sucesora de Tatiana Calmell?

Karla Bacigalupo: ¿qué edad tiene y cuánto mide la nueva Miss Perú 2025 y sucesora de Tatiana Calmell?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El drástico giro de Katty García: se casó con empresaria peruana, desapareció de la TV y sale adelante con su empresa de limpieza en EE.UU.

El drástico giro de Katty García: se casó con empresaria peruana, desapareció de la TV y sale adelante con su empresa de limpieza en EE.UU.

LEER MÁS
Dayanita se arrepiente de dejar ‘JB en ATV’ y revela conversación con sus excompañeros: “Les dije que no me sentía bien”

Dayanita se arrepiente de dejar ‘JB en ATV’ y revela conversación con sus excompañeros: “Les dije que no me sentía bien”

LEER MÁS
Jorge Benavides envía carta notarial a América TV por entrevista de Dayanita en programa de Ernesto Pimentel: "Hay un contrato vigente"

Jorge Benavides envía carta notarial a América TV por entrevista de Dayanita en programa de Ernesto Pimentel: "Hay un contrato vigente"

LEER MÁS
Ethel Pozo habría hecho llorar a Valeria Piazza y Gisela intervino, según Pati Lorena: “No quería renovar su contrato”

Ethel Pozo habría hecho llorar a Valeria Piazza y Gisela intervino, según Pati Lorena: “No quería renovar su contrato”

LEER MÁS
Tula Rodríguez se reencuentra con Gino Pesaressi, pero él llega tarde y le dice: "Chápame y te perdono"

Tula Rodríguez se reencuentra con Gino Pesaressi, pero él llega tarde y le dice: "Chápame y te perdono"

LEER MÁS
Dayanita arremete contra programa de Panamericana TV en plena polémica de Jorge Benavides y Ernesto Pimentel: "Completamente incómoda"

Dayanita arremete contra programa de Panamericana TV en plena polémica de Jorge Benavides y Ernesto Pimentel: "Completamente incómoda"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Más del 50 % de centros de salud primarios en Perú no operan bien: zonas rurales sin especialidades básicas

La llama podría ser la clave para tratar la esquizofrenia: científicos franceses desarrollan un tratamiento revolucionario

¿Es legal vender los productos de los contenedores que se cayeron al mar en el Callao? Esto dice el derecho marítimo, según experto

Espectáculos

Dayanita se quiebra al confesar que sufre depresión tras exponer problemas económicos: “Me sentí acorralada”

Aniversario de Arequipa 2025: 7 conciertos confirmados para celebrar su serenata este 14 de agosto

Tula Rodríguez se reencuentra con Gino Pesaressi, pero él llega tarde y le dice: "Chápame y te perdono"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Perú enviará nota de protesta a Colombia por violar espacio aéreo: avión colombiano sobrevoló Santa Rosa

"Santa Rosa es del Perú”: colombianos en Leticia en desacuerdo con Gustavo Petro

Juliana Oxenford critica a Gustavo Petro tras su discurso en Leticia: "Tiene una idea absurda de la propia historia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota