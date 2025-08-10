Josimar se encuentra en el ojo de la tormenta luego de que Verónica González, una joven venezolana, insinuara que le fue infiel a su pareja, María Fe Saldaña, y asegurara tener audios comprometedores. Ante ello, el salsero la acusó de chantaje y negó la existencia de pruebas en su contra, afirmando que podrían haber sido creadas con inteligencia artificial. “Puede ser una IA. Yo no tengo ninguna conversación con ella ni por WhatsApp. No tengo nada con ella”, declaró en un audio enviado al periodista Samuel Suárez.

La controversia inició días atrás, cuando el cantante fue captado de la mano de la mujer afuera de una discoteca en España. En ese momento, Josimar sostuvo que se trataba de una ‘prima de cariño’, ya que era pareja de uno de sus primos. Sin embargo, el 9 de agosto, la joven se comunicó con el portal Instarándula para desmentirlo y afirmar que comenzaron a hablar el año pasado por redes sociales.

Josimar niega vínculo con joven venezolana y asegura ser víctima de chantaje

El cantante de ‘La Protagonista’ aseguró en el portal Instarándula que su primer contacto con Verónica González fue cuando uno de sus primos se la presentó. Además, lanzó una grave acusación contra la joven, señalando que estaría pidiendo dinero para evitar más escándalos. “Yo no sé qué cosa te ha dicho de mí. Yo con esa chica solo he hablado unas cuantas horas porque mi primo me la presentó y punto. Ahora esta chica le está pidiendo dinero a mi primo por chantajearme a mí”, sostuvo.

Según Josimar Fidel, González estaría armando todo este escándalo para ganar popularidad. Asimismo, aseguró tener fotos de la joven junto a su primo, pero que no piensa publicarlas para no perjudicarlo, ya que tendría familia. “Si ella quiere hacer todas esas cosas porque le gusta el juego y quiere tener más seguidores, ahora empezó a pedir dinero, ¿qué fue? Si quiere salir que salga. Yo tengo fotos de ella con mi primo acá y punto, pero yo, por no perjudicar a mi primo, no lo hago”, concluyó.

Joven venezolana desmiente a Josimar

Por su parte, Verónica González salió al frente para negar la versión del 'Rey de la salsa perucha', dejando entrever que este sí le habría sido infiel a la madre de sus hijos. “No me ha dicho nada. A mí no me ha hecho daño; le ha hecho daño a su esposa, a su ex. Es muy mentiroso y la mentira siempre sale”, comentó la mujer venezolana.

La ‘prima’ de Josimar aseguró que él la contactó por redes y le dijo que estaba soltero. Además, reveló que tiene supuestos audios que lo evidenciarían. “El año pasado, le dio ‘like’ a una foto y no pasó nada. Este año, otra vez lo mismo y me escribió por Instagram para pedirme mi número. Le pregunté si estaba soltero y hablamos de nuestras relaciones pasadas. Tengo audios hablando mal de María Fe, audios súper comprometedores. A mí no me va a venir con cuentos”, afirmó.