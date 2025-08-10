Verónica González, la mujer a la que Josimar acusó de chantaje, respondió con un fuerte mensaje en redes sociales. La venezolana arremetió: “Tú seguramente eras el prototipo de muchas. Sigue jugando con el dolor ajeno y manipulando”, acompañando sus palabras con un video del salsero cantando en sus primeros años.

El nombre de González saltó a los medios luego de que desmintiera al cantante en el portal Instarándula por llamarla su ‘prima de cariño’, tras difundirse imágenes de ambos caminando de la mano en España, pese a que él recientemente se convirtió en padre con su pareja María Fe Saldaña. Josimar, por su parte, la acusó de pedirle dinero para acallar el escándalo y aseguró que no era su 'prototipo' de mujer.

Mensaje de 'prima' de Josimar. Foto: Instagram

Mujer del ampay manda advertencia a Josimar

En otra parte de su mensaje en Instagram, la joven lanzó una potente advertencia a Josimar, insinuando que podría seguir revelando más detalles sobre el supuesto vínculo que los une, el cual , según ella, no sería de tipo familiar ni amistoso como afirmó el cantante inicialmente.

“La diferencia entre tú y yo es que yo sí me comporté a la altura y lo sabes… y no lo digo todo, porque si digo todo sabes perfectamente cuáles serán las consecuencias. Me encargaré de lo que tú y yo solo sabemos”, sentenció en su publicación.

Asimismo, en una publicación más reciente, Verónica González escribió: “El que nada debe, nada teme. Las pagarás todas”, dejando entrever que podría tratarse de un mensaje dirigido al cantante, quien negó haber mantenido conversaciones con ella.

Joven venezolana asegura tener audios de Josimar

En conversación con el periodista Samuel Suárez, Verónica González reveló que conoció a Josimar a través de las redes sociales y que él siempre le aseguró estar soltero. Esto dejaría entrever que su vínculo con el salsero habría ocurrido mientras este mantenía una relación con María Fe Saldaña, madre de dos de sus hijos. “Este año, otra vez lo mismo, y me escribió por Instagram para pedirme mi número”, contó.

Además, afirmó que posee grabaciones en las que el cantante habla mal de la madre de sus hijos. “Le pregunté si estaba soltero y hablamos de nuestras relaciones pasadas. Tengo audios hablando mal de María Fe, audios súper comprometedores”, declaró.