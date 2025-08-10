HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Espectáculos

‘Prima’ de Josimar lanza fuerte mensaje al salsero tras acusarla de chantaje: “Sigue jugando con el dolor ajeno y manipulando”

Verónica González respondió fuerte a las declaraciones de Josimar, quien la acusó de pedirle dinero y aseguró que no es su 'prototipo' de mujer.

Verónica González arremetió contra Josimar. Foto: Composición LR/Instagram
Verónica González arremetió contra Josimar. Foto: Composición LR/Instagram | instagram

Verónica González, la mujer a la que Josimar acusó de chantaje, respondió con un fuerte mensaje en redes sociales. La venezolana arremetió: “Tú seguramente eras el prototipo de muchas. Sigue jugando con el dolor ajeno y manipulando”, acompañando sus palabras con un video del salsero cantando en sus primeros años.

El nombre de González saltó a los medios luego de que desmintiera al cantante en el portal Instarándula por llamarla su ‘prima de cariño’, tras difundirse imágenes de ambos caminando de la mano en España, pese a que él recientemente se convirtió en padre con su pareja María Fe Saldaña. Josimar, por su parte, la acusó de pedirle dinero para acallar el escándalo y aseguró que no era su 'prototipo' de mujer.

PUEDES VER: ‘El valor de la verdad’: horario para ver en vivo las confesiones de la modelo Suheyn Cipriani

lr.pe
Mensaje de 'prima' de Josimar. Foto: Instagram

Mensaje de 'prima' de Josimar. Foto: Instagram

Mujer del ampay manda advertencia a Josimar

En otra parte de su mensaje en Instagram, la joven lanzó una potente advertencia a Josimar, insinuando que podría seguir revelando más detalles sobre el supuesto vínculo que los une, el cual , según ella, no sería de tipo familiar ni amistoso como afirmó el cantante inicialmente.

“La diferencia entre tú y yo es que yo sí me comporté a la altura y lo sabes… y no lo digo todo, porque si digo todo sabes perfectamente cuáles serán las consecuencias. Me encargaré de lo que tú y yo solo sabemos”, sentenció en su publicación.

Asimismo, en una publicación más reciente, Verónica González escribió: “El que nada debe, nada teme. Las pagarás todas”, dejando entrever que podría tratarse de un mensaje dirigido al cantante, quien negó haber mantenido conversaciones con ella.

PUEDES VER: 'Prima' de Josimar afirma existencia de audios privados que confirmarían infidelidad: '¿Cómo se le ocurre inventar?'

lr.pe

Joven venezolana asegura tener audios de Josimar

En conversación con el periodista Samuel Suárez, Verónica González reveló que conoció a Josimar a través de las redes sociales y que él siempre le aseguró estar soltero. Esto dejaría entrever que su vínculo con el salsero habría ocurrido mientras este mantenía una relación con María Fe Saldaña, madre de dos de sus hijos. “Este año, otra vez lo mismo, y me escribió por Instagram para pedirme mi número”, contó.

Además, afirmó que posee grabaciones en las que el cantante habla mal de la madre de sus hijos. “Le pregunté si estaba soltero y hablamos de nuestras relaciones pasadas. Tengo audios hablando mal de María Fe, audios súper comprometedores”, declaró.

Notas relacionadas
Josimar acusa a su ‘prima’ de chantaje y niega audios reveladores que confirmarían infidelidad: “Puede ser una IA”

Josimar acusa a su ‘prima’ de chantaje y niega audios reveladores que confirmarían infidelidad: “Puede ser una IA”

LEER MÁS
'Prima' de Jossimar afirma existencia de audios privados que confirmarían infidelidad: "¿Cómo se le ocurre inventar?"

'Prima' de Jossimar afirma existencia de audios privados que confirmarían infidelidad: "¿Cómo se le ocurre inventar?"

LEER MÁS
Joven venezolana revela las mentiras de Josimar sobre su relación con María Fe Saldaña: "Tengo audios súper comprometedores"

Joven venezolana revela las mentiras de Josimar sobre su relación con María Fe Saldaña: "Tengo audios súper comprometedores"

LEER MÁS
¿Cuántos años tienen Alejandra Baigorria y Said Palao? Descubre la diferencia de edad de los recién casados

¿Cuántos años tienen Alejandra Baigorria y Said Palao? Descubre la diferencia de edad de los recién casados

LEER MÁS
Karla Bacigalupo: ¿qué edad tiene y cuánto mide la nueva Miss Perú 2025 y sucesora de Tatiana Calmell?

Karla Bacigalupo: ¿qué edad tiene y cuánto mide la nueva Miss Perú 2025 y sucesora de Tatiana Calmell?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Esposa de Renzo Schuller habría provocado su distanciamiento con Gian Piero Díaz, asegura Daniela Cilloniz: "Él cambió muchísimo"

Esposa de Renzo Schuller habría provocado su distanciamiento con Gian Piero Díaz, asegura Daniela Cilloniz: "Él cambió muchísimo"

LEER MÁS
Jorge Benavides envía carta notarial a América TV por entrevista de Dayanita en programa de Ernesto Pimentel: "Hay un contrato vigente"

Jorge Benavides envía carta notarial a América TV por entrevista de Dayanita en programa de Ernesto Pimentel: "Hay un contrato vigente"

LEER MÁS
Angie Arizaga y Jota Benz sorprenden al dejar el Perú con su bebé por conmovedora razón: "Parece un sueño"

Angie Arizaga y Jota Benz sorprenden al dejar el Perú con su bebé por conmovedora razón: "Parece un sueño"

LEER MÁS
Dayanita confirma el fin de su relación con Miguel Rubio y sorprende con emotivo mensaje: "Ha estado conmigo en mis peores momentos"

Dayanita confirma el fin de su relación con Miguel Rubio y sorprende con emotivo mensaje: "Ha estado conmigo en mis peores momentos"

LEER MÁS
Andrés Dulude, cantautor del grupo 'Frágil', pide ayuda para enfrentar su lucha contra el cáncer: "Necesito recursos"

Andrés Dulude, cantautor del grupo 'Frágil', pide ayuda para enfrentar su lucha contra el cáncer: "Necesito recursos"

LEER MÁS
Edison Flores comparte conmovedor mensaje a meses del final definitivo de su matrimonio con Ana Siucho: "Sentirte libre"

Edison Flores comparte conmovedor mensaje a meses del final definitivo de su matrimonio con Ana Siucho: "Sentirte libre"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Más del 50 % de centros de salud primarios en Perú no operan bien: zonas rurales sin especialidades básicas

La llama podría ser la clave para tratar la esquizofrenia: científicos franceses desarrollan un tratamiento revolucionario

¿Es legal vender los productos de los contenedores que se cayeron al mar en el Callao? Esto dice el derecho marítimo, según experto

Espectáculos

Dayanita se quiebra al confesar que sufre depresión tras exponer problemas económicos: “Me sentí acorralada”

Aniversario de Arequipa 2025: 7 conciertos confirmados para celebrar su serenata este 14 de agosto

Tula Rodríguez se reencuentra con Gino Pesaressi, pero él llega tarde y le dice: "Chápame y te perdono"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Perú enviará nota de protesta a Colombia por violar espacio aéreo: avión colombiano sobrevoló Santa Rosa

"Santa Rosa es del Perú”: colombianos en Leticia en desacuerdo con Gustavo Petro

Juliana Oxenford critica a Gustavo Petro tras su discurso en Leticia: "Tiene una idea absurda de la propia historia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota