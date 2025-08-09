HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Joven venezolana revela las mentiras de Josimar sobre su relación con María Fe Saldaña: "Tengo audios súper comprometedores"

Verónica González expone confesiones de Josimar que lo mostrarían como soltero pese a su relación con María Fe Saldaña. El salsero y la mujer venezolana estarían involucrados en la infidelidad.

Joven venezolana revela las mentiras de Josimar sobre su relación con María Fe Saldaña. Foto: Composición LR/Instagram
Joven venezolana revela las mentiras de Josimar sobre su relación con María Fe Saldaña. Foto: Composición LR/Instagram | Foto: Composición LR/Instagram

El cantante peruano Josimar Fidel, líder de la orquesta Josimar y su Yambú, vuelve a estar en el centro de la controversia tras ser ampayado en España paseando de la mano con una mujer que no es su pareja conocida, María Fe Saldaña. Las imágenes difundidas el último fin de semana desataron especulaciones sobre una posible infidelidad, a lo que el artista respondió asegurando que la acompañante era su “prima”.

Sin embargo, la versión del salsero fue rechazada públicamente. La joven venezolana, identificada como Verónica González, negó cualquier vínculo familiar con el intérprete y reveló detalles sobre el inicio de su comunicación y sus confesiones sobre su relación con María Fe que lo dejarían en evidencia por lo dicho en el programa de Magaly Medina.

PUEDES VER: Mujer niega ser prima de Josimar en escándalo de infidelidad y expone detalles inéditos de su vínculo: 'Este año me pidió mi número'

lr.pe

Joven venezolana desmiente la versión de Josimar

En declaraciones para el portal Instarandula, Verónica González negó ser prima de Josimar, tal como él había afirmado días antes en televisión. “Es muy mentiroso y la mentira siempre sale”, expresó la mujer, dejando entrever que su relación con el artista se habría dado mientras él mantenía un vínculo con María Fe Saldaña, madre de dos de sus hijos.

La venezolana relató que su primer contacto con el cantante ocurrió el año pasado, cuando este dio “like” a una de sus fotos en redes sociales, sin que pasara nada más. “Este año, otra vez lo mismo y me escribió por Instagram para pedirme mi número. Le pregunté si estaba soltero y hablamos de nuestras relaciones pasadas. Tengo audios hablando mal de María Fe, audios súper comprometedores", declaró. Según González, el salsero le habría dicho que estaba separado desde hacía una semana, justo después de que el ampay se hiciera público.

PUEDES VER: Josimar niega infidelidad a María Fe Saldaña y afirma que la mujer de las imágenes es su ‘prima’

lr.pe

Josimar responde a la polémica en 'Magaly TV, la firme'

El salsero ofreció declaraciones en el programa 'Magaly TV, la firme', donde negó haber cometido una infidelidad. Explicó que se refiere a Verónica González como “prima” debido a que ella sería pareja de un familiar suyo. “La conocí por mi primo, por eso le digo prima. ¿Es pareja de algún primo tuyo? Sí, por eso me dice primo, así de simple”, sostuvo ante las cámaras.

