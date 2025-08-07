HOY

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Gran fuga de gas en límite de SJL con El Agustino
Gran fuga de gas en límite de SJL con El Agustino     Gran fuga de gas en límite de SJL con El Agustino     Gran fuga de gas en límite de SJL con El Agustino     
Espectáculos

¿A qué hora ver ‘El valor de la verdad’ en vivo con Suheyn Cipriani?

Conoce los horarios confirmados para seguir en vivo las confesiones de Suheyn Cipriani en 'El valor de la verdad' por Panamericana Televisión.

Suheyn Cipriani es la nueva participante de 'El valor de la verdad'. Foto: Panamericana
Suheyn Cipriani es la nueva participante de 'El valor de la verdad'. Foto: Panamericana | panamericana

La exreina de belleza Suheyn Cipriani será la próxima invitada en ‘El valor de la verdad’, edición que se emitirá este domingo 10 de agosto a las 10:00 p.m. (hora peruana) bajo la conducción de Beto Ortiz. El programa ha sido anunciado como uno de los más intensos de la temporada, con una edición cargada de revelaciones personales y momentos impactantes.

La participación de Suheyn ha generado gran expectativa, ya que compartirá pasajes difíciles de su vida, entre ellos, su tormentosa relación con el salsero César Vega, a quien denunció por agresión. Según lo adelantado, la modelo no solo narrará lo vivido, sino que también presentará videos que evidencia los momentos más duros que atravesó, prometiendo una noche llena de emociones.

PUEDES VER: Milett Figueroa sería la próxima invitada de Ernesto Pimentel y revelaría una primicia, según ‘América hoy’

lr.pe

Horario de El valor de la verdad con Suheyn Cipriani en Perú

Suheyn Cipriani regresará a la televisión este domingo 10 de agosto con su esperada participación en ‘El valor de la verdad’, desde las 10.00 p.m., inmediatamente después de Panorama, a través de Panamericana Televisión (Canal 5). La modelo y exfinalista del Miss Perú ha generado gran expectativa, ya que se espera que comparta reveladoras confesiones sobre los episodios más difíciles de su vida.

La duración del programa dependerá de cuántas preguntas decida responder, por lo que no se descarta que se extienda por hasta dos horas. La emisión podrá seguirse tanto por señal abierta y cable como en vivo a través del canal oficial de YouTube del programa, una alternativa perfecta para quienes se encuentran fuera del país o prefieren disfrutar del contenido online.

PUEDES VER: Mafer Neyra, expareja de Hugo García, sorprende al anunciar su compromiso: novio le regaló lujoso anillo

lr.pe

¿A qué hora ver El valor de la verdad con Suheyn Cipriani en Latinoamérica?

Si te encuentras fuera del Perú y quieres ver ‘El valor de la verdad’ en vivo, podrás hacerlo a través del canal oficial del programa en YouTube, donde se transmitirá en tiempo real. Solo necesitas verificar la diferencia horaria según tu país para no perderte la emisión.

  • ‘El valor de la verdad’ en vivo con Suheyn Cipriani en Perú, Colombia y Ecuador: 10.00 p. m.
  • ‘El valor de la verdad’ en vivo con Suheyn Cipriani en México, Nicaragua, Guatemala y El Salvador: 9.00 p. m.
  • ‘El valor de la verdad’ en vivo con Suheyn Cipriani en Chile, Bolivia y Venezuela: 11.00 p. m.
  • ‘El valor de la verdad’ en vivo con Suheyn Cipriani en Brasil y Argentina: 12.00 a. m.

Además, los fans de Suheyn Cipriani y del programa de Beto Ortiz podrán seguir los momentos más impactantes del programa en las cuentas oficiales de Instagram y TikTok de ‘El valor de la verdad’, e interactuar en X (antes Twitter) con el hashtag oficial. Los mejores comentarios aparecerán durante la transmisión, mientras la modelo da sus declaraciones más impactantes.

Notas relacionadas
¿Quiénes han participado en 'El valor de la verdad 2025' y qué han confesado?

¿Quiénes han participado en 'El valor de la verdad 2025' y qué han confesado?

LEER MÁS
Suheyn Cipriani expone el infierno que vivió con salsero César Vega y revela videos de agresión en 'EVDLV': "Me amenazó de muerte"

Suheyn Cipriani expone el infierno que vivió con salsero César Vega y revela videos de agresión en 'EVDLV': "Me amenazó de muerte"

LEER MÁS
El cruel chiste de 'Melcochita' a Susy Díaz, que considera como el mejor de toda la televisión peruana: "Quiso burlarse de mí"

El cruel chiste de 'Melcochita' a Susy Díaz, que considera como el mejor de toda la televisión peruana: "Quiso burlarse de mí"

LEER MÁS
¿Cuántos años tienen Alejandra Baigorria y Said Palao? Descubre la diferencia de edad de los recién casados

¿Cuántos años tienen Alejandra Baigorria y Said Palao? Descubre la diferencia de edad de los recién casados

LEER MÁS
Karla Bacigalupo: ¿qué edad tiene y cuánto mide la nueva Miss Perú 2025 y sucesora de Tatiana Calmell?

Karla Bacigalupo: ¿qué edad tiene y cuánto mide la nueva Miss Perú 2025 y sucesora de Tatiana Calmell?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Tula Rodríguez genera polémica tras rechazar la cantidad de feriados en el Perú y se muestra furiosa: "No seamos vagos"

Tula Rodríguez genera polémica tras rechazar la cantidad de feriados en el Perú y se muestra furiosa: "No seamos vagos"

LEER MÁS
Aniversario de Arequipa 2025: 7 conciertos confirmados para celebrar su serenata este 14 de agosto

Aniversario de Arequipa 2025: 7 conciertos confirmados para celebrar su serenata este 14 de agosto

LEER MÁS
Hospitalizan de emergencia a Karina Benites, líder de Amaranta: cancelan conciertos del fin de semana

Hospitalizan de emergencia a Karina Benites, líder de Amaranta: cancelan conciertos del fin de semana

LEER MÁS
El drástico giro de Katty García: se casó con empresaria peruana, desapareció de la TV y sale adelante con su empresa de limpieza en EE.UU.

El drástico giro de Katty García: se casó con empresaria peruana, desapareció de la TV y sale adelante con su empresa de limpieza en EE.UU.

LEER MÁS
Abogado de Karla Tarazona expone la cifra que Leonard León le debe por pensión de alimentos de sus hijos

Abogado de Karla Tarazona expone la cifra que Leonard León le debe por pensión de alimentos de sus hijos

LEER MÁS
Christian Domínguez revela que Karla Tarazona atraviesa difícil situación tras problemas con Leonard León: "No quiere ni hablar"

Christian Domínguez revela que Karla Tarazona atraviesa difícil situación tras problemas con Leonard León: "No quiere ni hablar"

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Aixa Vigil revela qué cambió en pleno partido para lograr remontada ante México por Copa Panamericana de Vóley: "Entramos ansiosas"

Aixa Vigil revela qué cambió en pleno partido para lograr remontada ante México por Copa Panamericana de Vóley: "Entramos ansiosas"

¿Dónde ver ‘Merlina 2’ online y en español con Jenna Ortega?

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Espectáculos

El cambio radical de Katty García: se alejó de la televisión, se casó con empresaria peruana y ahora triunfa en empresa de limpieza en EE.UU.

El cambio radical de Katty García: se alejó de la televisión, se casó con empresaria peruana y ahora triunfa en empresa de limpieza en EE.UU.

Actor peruano que triunfa en México regresa a Lima y queda fascinado al probar ceviche en un mercado: “¡Esto es otra cosa!”

Renzo Schuller y Mathias Brivio protagonizaron tenso momento en vivo en 'Esto es Guerra': "No seas sinvergüenza"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Gustavo Petro y su mensaje al Gobierno de Boluarte: "Hoy a las 10 a. m. en Leticia (..) Colombia no perderá su río Amazonas"

Fiscalía pide más de 22 años de prisión contra congresista José Luna Gálvez por el delito de organización criminal

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota