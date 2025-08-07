¿A qué hora ver ‘El valor de la verdad’ en vivo con Suheyn Cipriani?

La exreina de belleza Suheyn Cipriani será la próxima invitada en ‘El valor de la verdad’, edición que se emitirá este domingo 10 de agosto a las 10:00 p.m. (hora peruana) bajo la conducción de Beto Ortiz. El programa ha sido anunciado como uno de los más intensos de la temporada, con una edición cargada de revelaciones personales y momentos impactantes.

La participación de Suheyn ha generado gran expectativa, ya que compartirá pasajes difíciles de su vida, entre ellos, su tormentosa relación con el salsero César Vega, a quien denunció por agresión. Según lo adelantado, la modelo no solo narrará lo vivido, sino que también presentará videos que evidencia los momentos más duros que atravesó, prometiendo una noche llena de emociones.

Horario de El valor de la verdad con Suheyn Cipriani en Perú

Suheyn Cipriani regresará a la televisión este domingo 10 de agosto con su esperada participación en ‘El valor de la verdad’, desde las 10.00 p.m., inmediatamente después de Panorama, a través de Panamericana Televisión (Canal 5). La modelo y exfinalista del Miss Perú ha generado gran expectativa, ya que se espera que comparta reveladoras confesiones sobre los episodios más difíciles de su vida.

La duración del programa dependerá de cuántas preguntas decida responder, por lo que no se descarta que se extienda por hasta dos horas. La emisión podrá seguirse tanto por señal abierta y cable como en vivo a través del canal oficial de YouTube del programa, una alternativa perfecta para quienes se encuentran fuera del país o prefieren disfrutar del contenido online.

¿A qué hora ver El valor de la verdad con Suheyn Cipriani en Latinoamérica?

Si te encuentras fuera del Perú y quieres ver ‘El valor de la verdad’ en vivo, podrás hacerlo a través del canal oficial del programa en YouTube, donde se transmitirá en tiempo real. Solo necesitas verificar la diferencia horaria según tu país para no perderte la emisión.

‘El valor de la verdad’ en vivo con Suheyn Cipriani en Perú, Colombia y Ecuador: 10.00 p. m.

Colombia y Ecuador: 10.00 p. m. ‘El valor de la verdad’ en vivo con Suheyn Cipriani en México, Nicaragua, Guatemala y El Salvador: 9.00 p. m.

‘El valor de la verdad’ en vivo con Suheyn Cipriani en Chile, Bolivia y Venezuela: 11.00 p. m.

‘El valor de la verdad’ en vivo con Suheyn Cipriani en Brasil y Argentina: 12.00 a. m.

Además, los fans de Suheyn Cipriani y del programa de Beto Ortiz podrán seguir los momentos más impactantes del programa en las cuentas oficiales de Instagram y TikTok de ‘El valor de la verdad’, e interactuar en X (antes Twitter) con el hashtag oficial. Los mejores comentarios aparecerán durante la transmisión, mientras la modelo da sus declaraciones más impactantes.