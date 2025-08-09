HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

José Luis Arroyo, 'El Lobo', anuncia su retiro de la música en pleno concierto: "Quiero llevarme este recuerdo"

‘El Lobo’ sorprendió a sus seguidores al anunciar su retiro de los escenarios e interpretar por última vez “Júrame”, cantando a una sola voz con sus fans durante su concierto en Tarapoto.

'El Lobo' se retira de los escenarios con 37 años de carrera. Foto: composición LR/difusión/TikTok/entretenidotvo
'El Lobo' se retira de los escenarios con 37 años de carrera. Foto: composición LR/difusión/TikTok/entretenidotvo

El reconocido cantante de cumbia José Luis Arroyo, más conocido como 'El Lobo', sorprendió a su público al anunciar su retiro de los escenarios durante un concierto en Tarapoto, donde se presentó por el aniversario número 243 de la ciudad. A sus 58 años y con una trayectoria de 37 años de carrera artística, el intérprete de 'Si te vas qué haré' confesó que sería la última vez que se presentaba en esa ciudad. “Quisiera cantar esta canción con todos ustedes… porque no sé si el otro año seguiré cantando”, expresó.

Originario de Tingo María, 'El Lobo' es considerado un ícono de la cumbia peruana gracias a su estilo inconfundible, su voz característica y sus inseparables lentes oscuros, que lo han acompañado en cada presentación. Su anuncio ha generado gran conmoción entre sus seguidores, quienes rápidamente reaccionaron en redes sociales pidiéndole que no se retire.

PUEDES VER: Jorge Benavides envía carta notarial a América TV por entrevista de Dayanita en programa de Ernesto Pimentel: 'Hay un contrato vigente'

lr.pe

'El Lobo' anuncia su retiro de los escenarios y se despide con emotiva canción

Durante el concierto, José Luis Arroyo interpretó algunos de sus temas más solicitados, como 'Júrame', momento en el que pidió al público que lo acompañara cantando. Con visible emoción, explicó que deseaba llevarse “un gran recuerdo” de esa noche, ya que aún no ha decidido si continuará su carrera en 2026.

El cantante cuenta con una amplia lista de éxitos que han marcado la historia de la cumbia nacional, entre ellos 'Aléjate de mí', 'Regresa amor', 'Si me amas', entre otros, tanto en su etapa con El Lobo y la Sociedad Privada como con su actual agrupación, El Lobo y Orquesta.

El video del emotivo momento fue compartido en diversas plataformas digitales, donde sus fanáticos expresaron mensajes de apoyo y nostalgia. “Antes que se retire quisiera ir a uno de sus conciertos” y “No 'Lobo', por favor, ni lo pienses”, son algunos de los comentarios en redes sociales.

PUEDES VER: Esposa de Renzo Schuller habría provocado su distanciamiento con Gian Piero Díaz, asegura Daniela Cilloniz: 'Él cambió muchísimo'

lr.pe

¿Por qué José Luis Arroyo es conocido en la música como ‘El Lobo’?

José Luis Arroyo reveló en programa 'Panorama' que su apelativo ‘El Lobo’ surgió a fines de los 80, cuando recién iniciaba en la cumbia. En aquella época, el baladista ‘El Puma’ gozaba de gran popularidad y se buscaba otro cantante con un nombre de animal. La coincidencia de que ambos se llamaran José Luis reforzó la elección del apodo, que lo acompañaría durante toda su carrera artística.

En cuanto a sus inseparables lentes oscuros, su origen fue anecdótico. Un día antes de grabar un videoclip, Arroyo sufrió un golpe en el ojo durante una pichanga. Para ocultar la lesión, la producción decidió que usara gafas negras y, tras ver el buen resultado, le sugirieron convertirlas en su sello personal, lo que con el tiempo se volvió parte de su identidad en el escenario.

