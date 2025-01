Chikiplum, cuyo nombre real es José Luis Ríos Caballero, es un comediante peruano que ganó popularidad por su participación en el programa humorístico ‘JB en ATV’. Su incorporación al elenco fue bien recibida por el público, destacando en diversos sketches y parodias que abordan temas de actualidad y entretenimiento.

Recordemos que Chikiplum se incorporó al elenco de ‘JB en ATV’ en enero de 2024. Su ingreso fue anunciado en una parodia donde Jorge Benavides, interpretando al ‘profe’ Jorge ‘Fosilati’, presentó a los nuevos integrantes del programa, incluyendo a Chikiplum. Sin embargo, el cómico informó que no continuará para la edición de este año.

No continuará en programa cómico

En una entrevista con el diario Trome, el popular Chikiplum anunció su salida del elenco del programa ‘JB en ATV’ para este año. La decisión marca un cambio significativo en su carrera, ya que se había vuelto una figura muy querida en la audiencia.

“Estoy muy agradecido por la oportunidad que me dio Jorge (Benavides), pero lamentablemente no seguiré en el elenco, no pudimos llegar a un acuerdo y decidí dedicarme a mi canal de YouTube y enfocarme en otras propuestas”, señaló al medio.

Asimismo, Chikiplum anunció que seguirá ofreciendo presentaciones en Lima y en diversas provincias del país, ya que se encuentra en la fase de desarrollo de un nuevo proyecto musical: “Estoy dándole duro al trabajo, quiero también hacer otras cosas, como un proyecto musical”.

Recordemos que en noviembre de 2024, en una entrevista con el mismo diario, mencionó que se sentía cómodo con el programa cómico. “En ‘JB’ me siento cómodo, me dan la libertad de desenvolverme, estoy tranquilo y feliz”, mencionó al respecto.

La vez que Deyvis Araujo coquetéo con ‘Chikiplum’

Por otro lado, Deysi Araujo, hace unos meses, reveló que existía la posibilidad de comenzar un romance con Chikiplum, el famoso actor cómico. Según sus declaraciones de la exvedette, el comediante posee todas las cualidades que ella anhela en una pareja, lo que la lleva a no descartar la idea de que pueda surgir una relación entre ambos.

“Pensé que él iba a perder, pero bueno. Igual me gustó porque en todo momento fue muy caballero; le presenté a mi hijo y se portó muy respetuoso conmigo. Para qué negarlo, tiene todo lo que deseo en un hombre, y hasta donde sé, está soltero y yo también. Podríamos ser una linda pareja, no me cierro a nada”, confesó en una entrevista.