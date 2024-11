Chikiplum considera "penosas" las imágenes del ampay de Chikipluna y manda contundente mensaje

Los últimos acontecimientos en el mundo del espectáculo peruano han captado la atención de los seguidores de la farándula, especialmente tras la difusión del ampay que muestra a Katy Prado, conocida como Chikipluna, en una situación comprometida con el comediante John 'Kiwi' Muñoz. Las imágenes, difundidas por el programa de Magaly Medina, generaron especulaciones sobre un posible romance entre ambos. Ante el revuelo, José Luis Ríos, popularmente conocido como Chikiplum y expareja de Chikipluna, decidió pronunciarse y aclarar su postura sobre el asunto.

El comediante expresó que, aunque las imágenes le resultaron incómodas, respeta la autonomía de la madre de su hijo.

¿Qué dijo Chikiplum sobre el ampay de Chikipluna?

Las reacciones de Chikiplum no tardaron en viralizarse. A través de diversas plataformas, el comediante dejó clara su posición: el bienestar de Katy Prado es una prioridad, siempre y cuando no afecte a su hijo en común. “No me corresponde hablar del ampay. Ella es soltera y está en todo el derecho de rehacer su vida sentimental”, afirmó Chikiplum.

Sin embargo, Ríos calificó las imágenes como ‘penosas’ y dejó entrever que la situación pudo haber sido manipulada mediáticamente. “Cada quien debe cargar con sus decisiones, pero tengo claro que ‘Kiwi’ no es un amigo mío”, mencionó.

Chikipluna afirma que la “sembraron” tras ampay

Por su parte, Katy Prado, más conocida como Chikipluna, también rompió su silencio y brindó su versión sobre lo sucedido. La actriz y comediante negó cualquier implicación romántica con Kiwi, enfatizando que todo fue parte de una trampa mediática. “Las personas inteligentes se habrán dado cuenta de que me sembraron y bien, solo me invitaron a cenar y lastimosamente caí”, escribió en sus redes sociales. Con esta declaración, Chikipluna buscó aclarar que el encuentro no tuvo la relevancia que muchos sugirieron y que no hubo un beso, como se especulaba.

La madre de un hijo y comediante de América TV añadió que lleva tiempo soltera, sugiriendo que cualquier interpretación de las imágenes había sido exagerada. “Psd: no hay ningún beso en la boca”, comentó.