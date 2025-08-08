HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Kimberly Pérez, actriz de 'Devuelta al barrio', indignada por liberación de sujeto que la acosó: "Ahora las mujeres nos defendemos"

La actriz de 'De vuelta al barrio' denunció que el sujeto que la acosó en la vía pública fue liberado pese a las pruebas y anunció que seguirá el proceso judicial hasta lograr una condena.

La actriz Kimberly Pérez continurá con el proceso judicial tras denuncia por tocamientos indebidos. Foto: composición LR/Willax/América TV
La actriz Kimberly Pérez continurá con el proceso judicial tras denuncia por tocamientos indebidos. Foto: composición LR/Willax/América TV

La recordada actriz de 'De vuelta al barrio', Kimberly Pérez Infante, expresó su indignación tras la liberación de Guillermo Lucio Soto Meléndez, el hombre que, según su denuncia, le realizó tocamientos indebidos en una calle de Surquillo. Pese a que el sujeto fue intervenido en flagrancia, la justicia le dictó comparecencia y lo dejó en libertad, lo que provocó la reacción de la actriz, quien se mostró indignada tras conocer la decisión. “No se van a salir con la suya, ahora las mujeres nos defendemos y los vamos a exponer”, advirtió con firmeza.

La actriz, quien asegura que existen más víctimas del acusado, manifestó que continuará el proceso judicial en su contra y que no permitirá que el caso quede impune. Además, relató los difíciles momentos que vivió durante las diligencias, un proceso que calificó como tedioso y desgastante. “Pasar por médico legista, la licenciada me quería atender al mismo tiempo que el acusado… es tedioso, no se lo deseo a nadie”, contó para 'Amor y fuego'.

PUEDES VER: Onelia Molina sobre anillo de oro que le regaló Diego Chávarri: 'Se lo devolvería para que (lo) pueda vender'

Kimberly Pérez se indigna por liberación del sujeto que la acosó en la vía pública

Según su testimonio, los hechos ocurrieron cuando salía del gimnasio ubicado en la avenida República de Panamá, en el distrito limeño de Surquillo. Kimberly Pérez contó que Guillermo Lucio Soto Meléndez le tocó los glúteos y luego intentó escapar corriendo. Sin embargo, gracias a la intervención de dos transeúntes, el presunto agresor fue detenido metros más adelante. Todo quedó registrado en un video grabado por la propia actriz, en el que se le escucha enfrentando al acusado y exigiendo justicia.

Pese a esta evidencia y a las denuncias previas que, según la actriz, pesan sobre el sujeto, el Poder Judicial decidió otorgarle comparecencia. “Este señor tiene tres denuncias por acoso y tocamientos indebidos y más de diez testimonios que no han continuado a denuncia”, declaró Kimberly, evidenciando su descontento con la resolución.

Aunque la medida dictada por la justicia no fue la que esperaba, Kimberly Pérez aseguró que el juicio contra Soto Meléndez seguirá adelante. La actriz recalcó que no se detendrá hasta lograr una sanción ejemplar y envió un mensaje contundente a todos los acosadores del país: “No se van a salir con la suya, ahora las mujeres nos defendemos y los vamos a exponer”.

