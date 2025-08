Una actriz peruana denunció que fue víctima de tocamientos indebidos por parte de un hombre en plena vía pública, en Surquillo. La artista Kimberly Pérez contó que el hecho ocurrió mientras caminaba por la avenida República Panamá, cuando el sujeto, identificado como Guillermo Lucio Soto Melendez, se le acercó y la agredió. Tras el ataque, el hombre intentó huir, pero dos transeúntes lo detuvieron, lo que permitió que la actriz lo enfrentara y llamara a la Policía Nacional del Perú (PNP) para formalizar la denuncia. El sujeto fue detenido.

"Yo estaba saliendo del gimnasio. Estaba caminando por la avenida Panamá, unos pasos detrás de mí, este sujeto se precipitó y tocó mi glúteo derecho. Yo reaccioné, le toqué el hombro y lo cuestioné, le pregunté si lo que acababa de hacer era tocarme. Él se fue corriendo y dos transeúntes lo persiguieron y lograron detenerlo. Lo redujeron para que no se escapara y yo pudiera tomar las acciones correspondientes", declaró en diálogo con Panamericana Televisión.

Asimismo, la actriz informó que el hombre tendría al menos tres denuncias formales por acoso. Sin embargo, al momento de la intervención, los efectivos policiales le indicaron que no contaba con antecedentes.

"Me han llegado reportes de que tendría tres denuncias formales por acoso, tocamientos indebidos y otras que no procedieron. Incluso me han dicho que este hombre seguía a mujeres hasta sus centros de estudios y sus casas", indicó.

Actriz peruana denuncia a hombre por tocamientos indebidos

La actriz peruana Pérez publicó un video en sus redes sociales que muestra el momento exacto del enfrentamiento con el hombre que la agredió. En este material audiovisual se observa al sujeto correr de la mujer, quien pedía ayuda. Luego de ello, se ve cuando dos hombres van en su búsqueda, lo detienen y la artista le reclama.

"Me acaba de tocar el trasero. Se ha ido corriendo porque es un cobarde. ¿Qué es un ratero? Me tocó el poto. Machito eres y te vas corriendo. Voy a llamar al serenazgo. Porque así como a tú hay miles. Tengo tu cara grabada para que todos te reconozcan. Eso no se hace", se le escucha decir.

Asimismo, se visualiza cuando el personal de la PNP llega al lugar, interroga a la actriz y detiene al agresor. Tras ello, la mujer declara en la comisaría del distrito sobre lo ocurrido.

Canal de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.

