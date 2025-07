La familia de Cris Morena y Gustavo Yankelevich atraviesa un dolor profundo debido a la abrupta muerte de su nieta Mila, de apenas 7 años, en un accidente ocurrido el lunes 28 de julio mientras navegaba junto a otras niñas y una instructora en un velero por aguas de Miami. Ante el trágico suceso, diversas figuras del espectáculo argentino expresaron su pesar, entre ellas Marcelo Tinelli, empresario y pareja de Milett Figueroa, quien se mostró devastado en redes sociales.

El trágico episodio también cobró la vida de otra pequeña argentina y dejó en estado crítico a dos menores más, de acuerdo con los reportes oficiales.

Marcelo Tinelli destrozado por la muerte de la nieta de Cris Morena

"Estoy destruido. No lo puedo creer. Mi amor inmenso a toda la familia, que forma parte de mi vida. No lo entiendo", escribió Marcelo Tinelli en su cuenta de X, visiblemente afectado por la muerte de Mila Yankelevich. Tinelli mantiene una estrecha relación con Cris Morena, productora de éxitos juveniles como 'Rebelde Way' y 'Floricienta', y con el también productor Gustavo Yankelevich.

En una segunda publicación a través de Instagram, el conductor y pareja de Milett Figueroa agregó: "No sé expresar con palabras por todo lo que están pasando. Mi abrazo fuerte y todo mi amor". En este mensaje, además de etiquetar a los abuelos de Mila, también mencionó al productor Tomás Yankelevich y a la actriz Sofía Reca, quienes lloran la dolorosa pérdida de su hija menor.

¿Qué se sabe sobre el accidente que cobró la vida de Mila, nieta de Cris Morena y Gustavo Yankelevich?

El trágico evento sucedió durante la mañana del lunes 28 de julio, cuando una barcaza de basura chocó contra un velero en la bahía de Biscayne, Miami, causando la muerte de dos niñas argentinas: Mila Yankelevich, de 7 años, nieta de Cris Morena y Gustavo Yankelevich, y una adolescente de 13. Ambas participaban en una actividad como parte del campamento de verano de la Miami Youth Sailing Foundation junto a tres niñas más y una instructora de 19 años de edad.

De acuerdo con la Guardia Costera, el accidente ocurrió cerca de las islas Monument e Hibiscus, y las seis tripulantes fueron trasladadas al Jackson Memorial Hospital, donde se confirmó el lamentable fallecimiento de las víctimas. Se sabe que dos de las menores afectadas se encuentran en estado crítico y que actualmente el caso es investigado por la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC).