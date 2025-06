Bruno Agostini le mandó fuerte mensaje a la madre de Milett Figueroa por criticarlo: “Quiero que me escuche bien”

Durante su participación en El Valor de la Verdad, Bruno Agostini decidió romper su silencio y responder a las críticas recibidas por parte de la madre de su ex pareja, Milett Figueroa, quien cuestionó su capacidad profesional. Con determinación, dejó en claro que no permitirá que se ponga en duda su trayectoria. "Tengo cuatro empresas y he llegado luchando", afirmó en televisión nacional el pasado domingo 29 de junio.

¿Qué le respondió Bruno Agostini a la madre de Milett Figueroa?

Bruno fue claro al dirigirse directamente a Martha Valcárcel, “quiero que me escuche bien”, dijo frente a las cámaras. Sostuvo que nunca ha faltado el respeto a Milett ni a su entorno, por lo que considera injustos los ataques. “No estoy aquí para caerle bien a todos, pero sí merezco respeto”, agregó.

Además, le pidió a la madre de la modelo que, en lugar de criticarlo, valore que su hija se haya relacionado con personas educadas. “Ella ha hablado de manera inadecuada y creo que debería felicitar a su hija por haberse fijado en chicos educados que siempre han estado ahí para defenderla”, comentó. Finalmente, Agostini dejó una frase que resume su postura: “No me dejo vencer por nadie. Si salí a hablar, fue para defenderme”.

El fuerte pasado de Agostini

Bruno Agostini compartió algunos episodios clave de su trayectoria personal y profesional. Comentó que llegó al Perú con pocos recursos económicos en busca de nuevas oportunidades. Durante sus años en Canarias, España, se dedicó a la venta de enciclopedias puerta por puerta, una labor que enfrentó con dificultad debido a los constantes rechazos.

Esta etapa lo llevó a atravesar una fuerte depresión. Sin embargo, confirmó que esa experiencia lo fortaleció y lo impulsó a construir desde cero su camino en el mundo empresarial.