Milett Figueroa estuvo como invitada en el pódcast 'Edson pa' que más', conducido por Edson Dávila, donde habló abiertamente sobre su carrera artística y su vida personal. La modelo peruana no solo compartió sobre su presencia en la tele, sino que también dio detalles sobre su relación con Marcelo Tinelli, tocando temas como la posibilidad de formar una familia juntos en el futuro.

Además, Figueroa aprovechó la oportunidad para pronunciarse sobre los rumores de ruptura con el conductor y productor argentino, y aseguró que su relación sigue más sólida que nunca. Esto sucedió luego de que Marcelo Tinelli alertara a sus seguidores con un mensaje que dejaba entrever momentos difíciles.

Milett Figueroa habla sobre la posibilidad de formar una familia con Marcelo Tinelli

Durante su participación en el pódcast del popular 'Giselo', Milett Figueroa fue consultada sobre la posibilidad de que Marcelo Tinelli sea el padre de sus hijos. Aunque al principio se mostró algo cautelosa respecto al tema, la modelo no descartó la idea de formar una familia con el conductor argentino. “Cuando uno está con una persona que ama, quiere todo con esa persona. No quiere solamente una cosa, un ratito, quiere todo. Compartir su vida”, expresó, dejando claro que está abierta a un futuro juntos, pero con un enfoque serio y comprometido.

Sin embargo, Milett dejó claro que en este momento no está buscando tener un bebé. Ante la pregunta de Edson Dávila sobre un posible embarazo, la modelo fue tajante en su respuesta y resaltó la importancia de la planificación familiar. “Me cuido. Para tener un bebé tengo que planificar porque en mi vida no es que pase así no más. Obvio, hay que planificar porque un bebé no es cualquier cosa”, sentenció.

Cabe resaltar que Marcelo Tinelli, de 65 años, es padre de cinco hijos fruto de sus relaciones pasadas. Su hija mayor, Micaela Tinelli, tiene 37 años y es hija de su primer matrimonio con Soledad Aquino. Le sigue Candelaria Tinelli, de 35 años, también hija de Aquino. Luego, está Francisco Tinelli, de 27 años, fruto de su relación con Paula Robles. Juana Tinelli, de 22 años, también es hija de Robles. Finalmente, su hijo menor, Lorenzo Tinelli, tiene 10 años y es fruto de su relación con Guillermina Valdés.

Milett Figueroa se pronuncia sobre su relación con Marcelo Tinelli en medio de rumores

Milett Figueroa se encuentra actualmente en Perú lejos de su pareja, el conductor argentino Marcelo Tinelli. La última vez que fueron vistos juntos fue en el cumpleaños 65 de Tinelli, a inicios de abril. Lo que ha generado fuertes rumores de una posible separación.

En una conversación con 'América hoy', se le consultó sobre su distanciamiento con Tinelli y si él debería estar extrañándola, la modelo respondió con optimismo: "Bueno, ya el fin de semana estamos volviendo", dejando claro que pronto estarán juntos nuevamente. En cuanto a los rumores sobre una posible crisis en su relación, Figueroa se mostró tranquila, aclarando: “Está bien que especulen siempre lo que quieran especular. Esa es la chamba”. Finalmente, cuando le preguntaron si estaban más enamorados que nunca, respondió simplemente: “Estamos bien”.