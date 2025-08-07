El enfrentamiento legal entre Karla Tarazona y Leonard León ha sumado un nuevo episodio. El abogado de la conductora, Carlos de La Cruz, desmintió las recientes declaraciones del cantante de cumbia, quien aseguró que pagó todas las deudas por pensión de alimentos de sus hijos. Durante una entrevista en el programa 'Amor y fuego', el letrado mostró documentos que evidencian una deuda que data del 2014 y 2015, la cual asciende a S/ 5.830 soles.

"Hay una gran mentira que dijo ayer el señor, todas las que ha dicho, que él solamente se ha retrasado por la pandemia, cosa que es mentira y te lo voy a demostrar", declaró el abogado, desmintiendo así las afirmaciones de Leonard León sobre su supuesto cumplimiento en los pagos. Aunque aclaró que el excantante de Grupo 5 está al día con la pensión de alimentos a sus dos menores hijos, quienes viven con Karla Tarazona.

Abogado expone la deuda de Leonard León a Karla Tarazona

Durante el programa 'Amor y fuego', el abogado presentó documentos conciliatorios donde se detalla el monto exacto de la deuda: 5.830 soles. Esta cifra corresponde a pensiones devengadas de los años 2014 y 2015, un periodo en el que, según el letrado, el cantante también dejó de ver a sus hijos. Según explicó, el cantante pagó lo correspondiente a los años de la pandemia, pero mantiene una deuda anterior que aún no ha saldado.

Gigi Mitre, conductora del programa, también criticó duramente a Leonard León por no haber tenido contacto con sus hijos durante más de cinco años, desde 2019. El abogado de Karla Tarazona añadió que no es la primera vez que ocurre algo similar: "Anterior a esta conciliación, él ya había desaparecido 4 años también, no veía a sus hijos", afirmó.

Karla Tarazona confiesa que sus hijos no quieren ver a su padre Leonard León

En una reciente entrevista con El Popular, Karla Tarazona reveló que sus hijos no desean retomar el vínculo con su padre. La conductora de 'Préndete' señaló que incluso debieron recurrir a apoyo psicológico debido al impacto emocional que les generaron las declaraciones de León en medios.

"No desean. Es más, hemos tenido que recurrir a una psicóloga porque mi hijo quería hacer un en vivo para desmentirlo. Le dijimos que no, que no era el momento", explicó Karla Tarazona, asegurando que busca proteger emocionalmente a sus hijos ante la exposición mediática.

Respecto al hijo menor, Tarazona fue clara: "Peor, no ha convivido con él", dijo, refiriéndose a que el niño no tiene vínculo alguno con el cantante. La conductora dejó en claro que respeta la decisión de sus hijos de 13 y 15 años, quienes ya son lo suficientemente maduros como para decidir si desean o no tener contacto con su padre. “No invalidemos sus emociones y pensamientos, tontos no son”, agregó.