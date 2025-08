Melcochita, uno de los personajes más entrañables y longevos del humor de nuestro país, sorprendió al público al revelar en la reciente edición de 'El Valor de la Verdad' un episodio poco conocido de su vida y como lo vivió mientras estuvo ahí: una breve estadía en la cárcel. Esta experiencia se produjo a través de una denuncia de una de sus exparejas y lo que parecía ser una situación caótica, terminó siendo agradable.

Todo comenzó, según sus propias palabras, cuando tenía una relación con una de sus parejas y solía entregarle dinero sin firmar documentos ni dejar constancia escrita. “Resulta que yo daba una plata a una de mis señoras, pero nunca firmaba nada”, contó. Esta confianza mal gestionada se convirtió en un problema legal cuando aquella mujer decidió iniciar un proceso por “devengado”, reclamando pagos pendientes.

Melcochita contó su experiencia en la cárcel

La demanda no tardó en tomar forma judicial, y fue entonces cuando Melcochita fue detenido por la policía. “Ella me pesca y la policía me llevó a la carceleta”, narró entre risas y nostalgia. Lo que parecía un simple malentendido terminó llevándolo a una celda donde pasaría más de lo que esperaba.

El incidente ocurrió un viernes, lo cual complicó aún más las cosas. Debido al horario y los tiempos judiciales, Melcochita tuvo que pasar todo el fin de semana encerrado. “Me llevaron el viernes y tenía que estar el sábado y el domingo”, recordó. Esos dos días, que para muchos serían una experiencia traumática, él los transformó en una especie de función improvisada. Pese a estar privado de su libertad, no perdió el buen humor ni su esencia de artista. Durante las noches, en vez de dormir plácidamente, decidió mantenerse alerta por precaución. “Yo estaba en la cárcel y paraba despierto de noche por si me pasaba algo”, explicó.

Melcochita animó su etapa en la carceleta con chistes y canciones

Desde el primer momento, su presencia fue notoria entre los demás detenidos. Muchos lo reconocieron por sus apariciones en televisión, su carrera como sonero y humorista, y no tardaron en acercarse. Lejos de mostrarse distante, Melcochita se integró al ambiente y se ganó rápidamente la simpatía de todos. “Hacía chistes a los presos”, recordó con una sonrisa.

A pesar del encierro, Melcochita asegura que se sentía bien. “Yo estaba contento, paraba cantando”, señaló. Esa actitud positiva no solo lo ayudó a sobrellevar los días en la carceleta, sino que también dejó una huella entre los que lo acompañaban. Incluso los custodios, sorprendidos por su energía y humor, terminaron tratándolo con amabilidad. “Los detenidos estaban felices, los policías me trataron bien”, enfatizó. Esto demuestra que, para él, cada situación es una oportunidad para hacer reír, cantar y compartir algo positivo, incluso en los momentos más inesperados.