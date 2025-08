Tras reaccionar a las emotivas palabras que le dedicó Nelly Rossinelli en el último programa de 'El gran chef famosos', emitido el pasado 2 de agosto, el chef Giacomo Bocchio decidió enviar su propio mensaje de despedida. A través de su cuenta de Instagram, compartió un video en el que agradece al programa y resalta el cariño del público. “He visto muchas muestras de cariño, me han etiquetado, han comentado, han escrito muchas cosas bonitas a raíz del último programa de ‘El gran chef famosos’”, expresó en el inicio de su mensaje.

'El gran chef famosos' llegó a su fin tras 15 exitosas temporadas y se despidió de la televisión peruana luego de haber conquistado a miles de peruanos con su innovador formato de competencia culinaria. El programa consolidó un nuevo rostro en la conducción, siendo José Peláez, y presentó un diverso jurado Nelly Rossinelli, Javier Masías y Giacomo Bocchio, quien fue reemplazado por Luciano Mazzetti en las dos últimas entregas.

¿Qué dijo Giacomo Bocchio sobre el final de 'El gran chef famosos'?

En su video de despedida, Giacomo Bocchio inició reconociendo las palabras que le dedicaron sus excompañeros de 'El gran chef famosos', entre ellos José Peláez, Christian Ysla y por supuesto, Nelly Rossinelli. “No quiero dejar de agradecer las lindas palabras que tuvieron conmigo en el programa. Muchas gracias”, expresó con emoción.

El chef peruano también agradeció al espacio de Latina por haberle dado la oportunidad de conectar con el público a través de su gran pasión: la gastronomía. “Participar en este programa como jurado ha sido una experiencia muy bonita para mí, muy enriquecedora también, y me quedo con esas ganas que tenemos los peruanos de querer aprender”, señaló.

Además, destacó que el programa no solo le permitió compartir conocimientos, sino también formar lazos con la gente que conoció: “También me quedo con las amistades que he ganado y que he construido y que seguimos cultivando, aun cuando el programa ya terminó”.

Antes de finalizar su mensaje, Bocchio reafirmó su compromiso con la audiencia de seguir transmitiendo sus consejos culinarios. “Quiero aprovechar este mensaje para renovar mi compromiso con ustedes a seguir compartiendo lo aprendido a lo largo de mi vida profesional por mi canal de YouTube y por mis redes sociales y de esa manera podamos seguir elevando nuestro juego culinario”, concluyó.