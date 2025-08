Este 2 de agosto llegó a su fin 'El gran chef famosos', que tras 15 temporadas se despidió de la televisión peruana luego de conquistar a miles de espectadores con su innovador formato de concurso de cocina. El programa también presentó nuevos rostros al público, como José Peláez, y contó con un jurado integrado por Nelly Rossinelli, Javier Masías y Giacomo Bocchio, quien fue reemplazado en las últimas dos temporadas por Luciano Mazzetti.

Pese a su ausencia reciente, el espacio no se olvidó del chef peruano. Durante el discurso de despedida, varios integrantes aprovecharon para mencionarlo, destacando las emotivas palabras de Nelly Rossinelli, quien en más de una ocasión ha confirmado su cercana amistad. “También no quiero dejar de agradecer a mi gran amigo, compañero y maestro, Giacomo Bocchio, que estuvo acá también desde el principio en este programa y que nos enseñó y nos dio tanto, y elevó el juego culinario del país”, expresó. El momento no tardó en viralizarse en redes sociales, generando diversas reacciones, entre ellas la del propio Bocchio.

¿Qué dijo Giacomo Bocchio ante las palabra de Nelly Rossinelli en la final de 'El gran chef famosos'?

El video del conmovedor discurso de Nelly Rossinelli fue compartido en las cuentas oficiales de Latina y no tardó en recibir la reacción de Giacomo Bocchio. El chef aprovechó la ocasión para dedicarle un breve pero significativo mensaje a su gran amiga, destacando el aprecio que le tiene. “Te quiero mucho, Nelly. Cuentas conmigo siempre”, escribió, como muestra de agradecimiento por sus palabras. Con este gesto, Bocchio reafirmó que su amistad con la creadora de contenido se mantiene vigente.

Mensaje de Giacomo Bocchio. Foto: Instagram

El momento también fue celebrado por los seguidores de 'El gran chef famosos', quienes dejaron mensajes de reconocimiento tanto a Rossinelli como a Bocchio: “Gratitud, bonito gesto mencionar a Bocchio”, “Qué linda Nelly, y lo mejor que lo mencionaste a Bocchio”, “Puede haber diferencias, pero en la vida uno siempre tiene que ser agradecido con quien nos ayudó” y “Qué bonito que lo haya mencionado, eso demuestra el cariño y respeto”, fueron algunos de los comentarios en redes.

El conductor José Peláez también mencionó a Giacomo Bocchio

En otro momento de la final de 'El gran chef famosos: el último campeón', donde Steve Palomo se coronó ganador, el conductor José Peláez también tuvo palabras de reconocimiento para Giacomo Bocchio, pese a que ya no forma parte del equipo. “Agradecer a todas las personas que han sido parte de este programa, dentro y fuera de la pantalla. A todas las personas de Latina, de Rayo en la Botella. Quiero aprovechar para agradecer a Giacomo Bocchio, que empezó este viaje con nosotros”, expresó emocionado.

El finalista y actor Christian Ysla también quiso dedicarle un mensaje especial al chef. “Agradecer también a todos, obviamente, por el aprendizaje y agradecer a mi capitán, Giacomo Bocchio. Gracias, Giacomo, por todo lo que me has enseñado. Si estoy aquí, en buena parte es por ti, Giacomo”, dijo.

Así, el programa cerró una etapa importante en la televisión peruana, dejando claro que Bocchio es recordado como un maestro por sus compañeros, aunque en esta ocasión él solo dirigió unas palabras a su amiga Nelly Rossinelli.