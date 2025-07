Giacomo Bocchio, reconocido chef peruano y exjurado del programa 'El gran chef famosos', ha sido blanco de una polémica en redes sociales luego de emitir comentarios considerados ofensivos sobre la obesidad. Sus palabras, difundidas en su canal de YouTube el pasado 2 de julio, generaron un fuerte rechazo por parte del público.

El video de Giacomo Bocchio, que inicialmente parecía ser una tierna colaboración familiar junto a su madre, terminó siendo el centro de un debate en torno a los prejuicios sobre el cuerpo. Frente a la ola de críticas, el cocinero publicó un comunicado pidiendo disculpas y asegurando que no fue su intención.

Giacomo Bocchio y su comentario sobre la obesidad

El pasado martes 2 de julio, Giacomo Bocchio subió un video titulado “Cocinando con mi mamá” en su canal oficial de YouTube. En medio de una charla familiar, mientras compartía una receta casera, el chef hizo una serie de declaraciones que rápidamente fueron malinterpretadas.

Durante la conversación, Bocchio resaltó que su madre “nunca ha estado subida de peso” y que “siempre se ha cuidado”, como una forma de elogiar su disciplina. Sin embargo, el momento más polémico llegó cuando expresó: “Yo siempre he pensado que un jefe puede ser gordo, pero un líder no puede ser gordo, porque un líder tiene que motivar. Si no puedes controlar lo que comes, difícil que puedas controlar otros aspectos de tu vida”. Agregó además: “Es duro lo que estoy diciendo, pero es la verdad. Y si la verdad ofende, ya no es culpa de nosotros”.

Foto: captura de pantalla

Giacomo Bocchio pide perdón luego de su polémica

Giacomo Bocchio se pronunció la noche del 5 de julio a través de un comunicado en sus redes sociales. En el mensaje, el chef reconoció que sus palabras no fueron adecuadas y ofreció disculpas a quienes se sintieron ofendidos: “Amigos, en mi programa del 2 de julio en mi canal de YouTube hice unos comentarios en relación al sobrepeso y el liderazgo que lamento. Pido perdón a quienes ofendí”, escribió.

Bocchio también explicó que su intención no fue atacar ni menospreciar a nadie, sino subrayar la importancia de mantener hábitos saludables. Afirmó que él mismo enfrenta dificultades relacionadas con la disciplina alimentaria y el cuidado personal, y que sus declaraciones surgieron desde una experiencia personal. “También estoy en esa lucha”, puntualizó en su mensaje.