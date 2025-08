Este sábado 2 de agosto se emitió el último episodio del programa 'El gran chef famosos', que llegó a su fin tras 15 temporadas en la televisión peruana. A lo largo de sus emisiones, la secuencia fue escenario para el debut televisivo de nuevas figuras, como el conductor José Peláez. Además, contó con un jurado integrado por Nelly Rossinelli, Javier Masías y Giacomo Bocchio. En las dos últimas temporadas, este último fue reemplazado por el chef Luciano Mazzetti.

En ese contexto, durante una ronda de prensa, José Peláez tomó la palabra para expresar su agradecimiento por la experiencia vivida en el programa. "Tengo un espíritu de gratitud inmenso con todo lo que hemos vivido a lo largo de estos dos años y cuatro meses. No sé, como que siento que se está acabando y lo que estoy haciendo es gozarlo cada segundo, cada instante”, comentó.

José Peláez revela decisión tras final de 'El gran chef famosos'

Asimismo, el conductor José Peláez se dirigió al público para referirse a su futuro profesional. En su mensaje, anunció que se tomará una pausa en su carrera televisiva hasta el próximo verano.

“Todo en la vida tiene su final. La vida misma tiene su final. Yo inicialmente venía por cinco meses y vamos dos años y cuatro meses, y no puedo sentir más que gratitud con todo lo que ha ocurrido en esta cocina. Es normal que algo termine. Es la ley de la vida”

Adicionalmente, el comunicador remarcó: “Lo que te puedo decir es que yo no estoy buscando trabajo en la televisión hasta que pase el verano. Para mí ha sido muy, muy, muy intenso. En este proyecto de dos años y cuatro meses, en el camino, me comprometí, me casé y tuve un hijo. Realmente, creo que no me van a ver en la televisión, por lo menos hasta después del verano".

José Pelaéz se despide de la TV tras dos años en 'El gran chef famosos'

El presentador explicó que inicialmente iba a participar durante cinco meses, sin embargo, su permanencia se extendió por más de dos años. En ese contexto, manifestó que la experiencia fue demandante, por lo que ha decidido tomarse una pausa, aunque remarcó que continúa disfrutando de su trabajo en los medios.

“La televisión me encanta, no quiero que me malinterpreten. Disfruto muchísimo de lo que hacemos aquí, de tener un programa de televisión. Pero, también creo que es bueno descansar de todo esto, de toda esta intensidad”, finalizó.