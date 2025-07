Tras haber emitido 14 temporadas, el programa de "El Gran Chef: Famosos" anuncia su despedida de la televisión peruana. Desde su estreno, más de 150 famosos compitieron por la tan ansiada olla dorada en uno de los mayores éxitos de la televisión peruana de los últimos años. El nuevo formato de este 'reality' de cocina atrajo a grandes y chicos que disfrutaban de las ocurrencias de los participantes.

Un gran factor que contribuyó a su éxito, fueron los jurados: Nelly Rossinelly, Javier Masías y originalmente, Giacomo Bocchio; quien fue uno de los personajes más queridos de este programa. Si bien su salida del programa de cocina fue inesperada, en una entrevista para Perú 21 reveló que hasta ahora siente el cariño de los televidentes.

Giacomo Bocchio sobre ‘El Gran Chef Famosos’: “Me apena que termine así”

Para Giacomo Bocchio, el ya no formar parte del programa que fue el más visto de Latina, no ha sido impedimento para sentir tristeza porque ‘El Gran Chef: Famosos’ llegara a su fin. Sin embargo, el chef tacneño hizo notar su sorpresa por el bajo desempeño que han tenido las últimas temporadas. “El programa cambió mucho en las 3 últimas temporadas y me apena que ahora termine así, con una audiencia tan baja”.

No obstante, Bocchio, quien cuenta con más de un millón de suscriptores en su canal de YouTube, expresó su agradecimiento por los fans que siempre se refieren a él con mucho afecto, a pesar de su salida del programa.“Siempre siento el cariño del público en la calle, me paran, me saludan, me dicen cosas bonitas”, añadió el chef.

Quieren a Giacomo Bocchio de vuelta en 'El Gran Chef Famosos'

Desde que se anunció el fin del programa a través de un video emitido durante el estreno de 'Ponte en la cola', los 'chefcitos' han estado rogando para que el chef tacneño se sume de nuevo a la fila del jurado. No obstante, no es algo que el chef esté considerando, “Yo creo que ese capítulo ya lo cerré”, afirmó Bocchio. Además, comentó que desde que se retiró del programa de cocina, la producción ha vuelto a invitarlo hasta ahora.

En la entrevista expresó que la cocina en la televisión es parte de su historia y aunque al parecer no tiene planes de regresar, rescata lo que aprendió en el set y como lo ha cambiado como persona. “Lo que yo procuro mostrar siempre es integridad y eso la gente lo entiende y genera un cariño especial”, señaló Giacomo Bocchio.