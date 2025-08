Gaela Barraza, hija del cantante 'Tomate' Barraza y figura del modelaje juvenil en Perú, ha causado revuelo en redes sociales tras compartir, hace tan solo tres días, una publicación que conmovió a sus seguidores. A través de su cuenta oficial de Instagram, la joven modelo de 17 años celebró su primer aniversario junto a su novio, el novel futbolista Jorge Arriola, con una emotiva galería de casi 20 fotografías titulada "momentos", acompañada de un corazón blanco y del versículo bíblico 1 Corintios 13:4-7, el cual habla sobre la paciencia, la bondad y la fortaleza del amor verdadero.

Con esta muestra pública de afecto, Gaela vuelve a captar la atención mediática, esta vez no por un certamen de belleza, sino por su vida sentimental. La ganadora del Miss Teen Model World a los 15 años ha demostrado que, además de talento y carisma, también vive una etapa personal estable y romántica, que no ha pasado desapercibida por sus seguidores. Arriola, actual jugador del Pacífico FC en la Liga 3, no tardó en responder a la publicación con un tierno “te amo”, dejando en evidencia la conexión y complicidad que ambos comparten tras un año de relación.

Los momentos 'mágicos' en la relación de Gaela Barraza y su novio

La galería que publicó Gaela Barraza, hija de 'Tomate' Barraza, en Instagram no solo retrata su primer aniversario con Jorge Arriola, sino que también muestra la evolución de su relación a través de momentos especiales que han compartido a lo largo del último año. En una de las imágenes más comentadas, ambos aparecen vestidos completamente de blanco, lo que sugiere una celebración íntima y significativa, posiblemente relacionada con su aniversario o alguna fecha especial.

Gaela Barraza y su novio.

Otras instantáneas muestran a la pareja disfrutando de un día soleado en la playa, tomados de la mano, así como en una alegre reunión donde celebran el cumpleaños de Gaela, luciendo relajados, felices y muy enamorados.

Estas imágenes, cargadas de ternura y complicidad, no tardaron en generar una ola de reacciones por parte de sus seguidores, quienes se mostraron conmovidos por la autenticidad del vínculo entre ambos jóvenes. Comentarios como “Que bonitos, cuídense mutuamente”, “Felicidades para la pareja” y “Que hermoso que incluyan a Dios, eso es amor verdadero” destacaron entre los más repetidos, reflejando el cariño del público hacia la modelo y su pareja. La inclusión del versículo bíblico y la conexión espiritual que ambos expresan también ha sido un detalle muy valorado, consolidando su imagen como una pareja joven, madura y con principios compartidos.