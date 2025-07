Yolanda Medina niega que su canción 'La rata gorda' sea dedicada a Marisol: "A la gente bagre"

Yolanda Medina aclaró que su próxima canción, 'La rata gorda', no está dedicada a Marisol. Tras anunciar el peculiar título de su nueva producción, la líder de Alma Bella generó rumores en redes sociales sobre una posible indirecta hacia la 'Faraona de la Cumbia'. En ese contexto, la cantante de cumbia descartó tajantemente las especulaciones y afirmó en una reciente entrevista que el tema está dirigido a "la gente bagre".

No obstante, Medina dejó claro que su anterior lanzamiento, 'Doble cara', sí fue pensado como una respuesta directa a Marisol, con quien protagonizó una fuerte pelea pública.

Yolanda Medina niega que 'La rata gorda' esté dedicado a Marisol

"Mi tema 'Doble cara' sí se lo dediqué a ella y lo reafirmo; pero de mi canción 'La rata gorda' no he dicho nada, solo que está dedicada a todas las ratas, a la gente bagre", declaró Yolanda Medina en entrevista con Trome, descartando alguna mención a Marisol.

La líder de Alma Bella no desaprovechó la ocasión para destacar el revuelo mediático que ha generado su próximo tema, a pesar de que aún no se ha estrenado. "Lo que me da risa es que lo lanzaré en unos días y ya está causando muchas expectativas", expresó.

"De eso vive": Yolanda Medina sobre las indirectas que le lanza Marisol

En ese sentido, Yolanda Medina dejó claro que no lanza indirectas con su música, sino que prefiere hablar sin rodeos. "No tengo por qué estar dedicando mis temas a nadie, simplemente me dedico a hacer música. No soy de estar lanzando dardos encima de un escenario, ni de mandar indirectas. A mí me preguntan y yo respondo, yo soy directa, no tengo filtro", afirmó. Ante los rumores de que el próximo tema , la líder de Alma Bella fue tajante: "No, para nada. No soy de esas, ni de andar envenenando mi escenario, yo hago música".

Sin embargo, cuando se le mencionó que la 'Faraona de la Cumbia' sí le hace dedicatorias, Medina no se contuvo y le hizo una fuerte recomendación. "Pobre, es que de eso vive. Qué feo es vivir pensando en otra persona, yo solo ignoro y vivo feliz. La verdad que calladita se vería más bonita", sentenció.