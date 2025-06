Daniela Cilloniz ‘explotó’ contra Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero luego de que ambos la confrontaran por la difusión de antiguos chats privados que mantuvo con el futbolista hace 12 años. La periodista acusó a la brasileña de haber hecho “Envejecer a Guerrero”. Pero no solo eso, también se refirió al delantero peruano con un polémico apodo: “Sacolargo”, según declaró a Trome.

Cabe recordar que días atrás, Ana Paula Consorte encaró a Cilloniz a través de Instagram, luego de que esta revelará salidas con Paolo Guerrero en 2013, en las que, según contó, hubo cariñitos. Incluso mostró capturas de sus conversaciones para respaldar su versión.

Daniela Cilloniz y sus despiadados mensajes contra Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero

Al ser consultada sobre si creía que Ana Paula Consorte temía que ella intentara “quitarle” a Guerrero, Daniela Cilloniz soltó una carcajada y negó rotundamente esa posibilidad.

“(¿Ana Paula puede pensar que se lo quieres quitar?) ¡Jamás! Ni que estuviera en drogas, ja, ja, ja. No es ni la sombra de lo que era antes, la Consorte lo ha envejecido, se le nota matado. Yo tengo un esposo maravilloso que me ha dado a mis dos hijas y una familia hermosa", señaló a Trome.

Pero la periodista fue más allá y sugirió que la pareja de Paolo Guerrero debería acudir a terapia por sus actitudes celosas. Además, llamó a Paolo Guerrero “Sacolargo”.

“Me han cuadrado los dos (Paolo y Ana Paula Consorte). El ‘sacolargo’ me ha escrito lo que ella le ha dictado y ella desde la una de la tarde hasta las cuatro no ha parado de escribir. ¡Qué horror, Dios mío! Alondra (García Miró) es mi amiga hasta el día de hoy, ella estuvo con Paolo después que salí con él y esta ‘loca’ me escribe a cuadrarme después de 12 años que salí con Paolo, que vaya a terapia. Bien insegura mi comadre", sentenció.

Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero encararon a Daniela Cilloniz por filtrar chats privados con futbolista

Ana Paula Consorte, pareja de Paolo Guerrero y madre de sus hijos, no se quedó de brazos cruzados al escuchar las declaraciones de Daniela Cilloniz sobre el ‘affaire’ que tuvo con el futbolista hace más de una década. Mientras la comunicadora era entrevistada por el programa ‘Magaly TV: La firme’, la influencer brasileña le escribió directamente por Instagram para expresarle su molestia.

“No tienes vergüenza de promocionarte hablando de años atrás de una persona que es casado y tiene familia. ¿No te da vergüenza como mujer salir a hablar algo, nada que ver?”, fue el primer mensaje que Ana Paula le envió a la actriz nacional.

Pero no quedó ahí. Irritada totalmente, continuó: “¿Tu amigo desde cuándo? Él no es tu amigo, solo para aclarar. ¿En serio que tu logro más grande de tu vida fue que Paolo hable contigo? Qué vergüenza y qué vida triste. Hablas como si él hubiera sido tu pareja. Eres loca”.

Ante los mensajes, Cilloniz se mostró tranquila y le respondió que no fue su intención incomodarla, pidiéndole disculpas si así lo sintió. Minutos después, también Paolo Guerrero le escribió directamente a la periodista: “Daniela, hola. Solo quiero decirte que nosotros no somos amigos y que respetes a mi familia, por favor. Es lo único que te pido. Muchas gracias”.