Jerson Reyes reapareció en la escena mediática con una revelación que ha captado la atención del público. El exarquero hizo público su deseo de recomponer su vínculo sentimental con Dorita Orbegoso, luego de cinco meses desde que terminaron. En declaraciones recientes, Reyes declaró: "Te sigo eligiendo", dirigiéndose a su expareja y dejando clara su intención de retomar la relación.

Durante el cumpleaños de la modelo, el también comentarista deportivo le envió un presente acompañado de un mensaje directo y emotivo. Aunque no se conocen detalles sobre la reacción de Orbegoso, el gesto de Reyes ha generado diversas especulaciones en el ámbito de la farándula nacional.

Jerson Reyes declara públicamente su amor por Dorita Orbegoso y le envía un regalo

El obsequio, una sortija de esmeralda, fue entregado con una nota escrita por Jerson Reyes, en la que reafirma que sus sentimientos no han cambiado. "Le envié ese regalo por su cumpleaños y le pedí que vuelva a ser mi enamorada. Ella sabe que sigo enamorado", manifestó, de acuerdo con Trome. El detalle llegó justo en el cumpleaños de Dorita Orbegoso, fecha que el exfutbolista aprovechó para expresar sus emociones.

En el mensaje enviado, el exarquero le pregunta directamente a la personalidad televisiva si desea retomar su relación. "Quiero que sepas que te sigo eligiendo. He tenido tiempo para pensar, para entender y valorar lo que tuvimos. Hoy vengo a decirte con el corazón en la mano: ¿Quieres volver a ser mi enamorada?", se lee.

¿Dorita Orbegoso volverá con Jerson Reyes?

Jerson Reyes reafirmó sus sentimientos por Dorita Orbegoso y no dudó en manifestar su admiración hacia ella. Al abordar si ya había recibido la respuesta de su expareja, indicó que aún no, pero no desea apurarla y prefiere tomar las cosas con calma.

"Tal cual lo que se lee es lo que siento. Dora es una excelente madre y mujer; mis sentimientos hacia ella nunca se fueron. Tiene que estar bien segura de su respuesta; no le di tiempo", afirmó el exarquero, quien fue vinculado en 2016 a Yahaira Plasencia en medio de un escándalo de infidelidad.