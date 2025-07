En medio de su renovada etapa junto a Christian Domínguez, la mediática Karla Tarazona volvió a encender las redes tras hablar abiertamente sobre la idea de convertirse en madre por cuarta vez. Con 42 años y tres hijos varones, la presentadora dejó claro que no ha cerrado del todo la posibilidad de tener una niña, aunque confiesa que ese paso implicaría volver al punto de partida en muchos aspectos de su vida personal.

"Tener una hija ahorita es empezar de cero" fue la frase que Tarazona lanzó sin rodeos al referirse a lo que significaría traer una nueva bebé a casa, considerando que aún cuida a su menor hijo de apenas nueve años.

¿Se viene la niña? Karla Tarazona y la posibilidad de embarazarse por cuarta vez para tener una hija

Karla Tarazona no tiene planes concretos para tener una niña ahora mismo, pero tampoco negativas tajantes. Sin embargo, esta decisión —según confesó— dependería de varios factores, desde la logística familiar hasta el estilo de vida que desea mantener para ella y sus hijos. "Ya tengo 42 años; sí podría, pero me pongo a pensar mucho en lo que tengo que darle a mis hijos. A mí me gusta vivir bien, por eso me 'rompo el lomo' trabajando, el costo de vida de mis hijos es bastante alto", declaró para Trome.

La conductora de 'Préndete' también resaltó las exigencias físicas y emocionales que conlleva cuidar a un neonato, especialmente considerando que su hijo menor ya tiene nueve años. "Tener una niña ahorita es empezar de cero porque Valentino tiene 9 años; otra vez a cambiar pañales, amanecerse. Yo creo que si pensara en tener una hija no sería ahorita, tendría que esperar por lo menos un par de años”, argumentó la pareja de Christian Domínguez.

¿Quiénes son los hijos de Karla Tarazona?

La conductora Karla Tarazona es madre de tres hijos, producto de dos relaciones que marcaron distintas etapas en su vida. Los dos mayores nacieron durante su matrimonio con el cantante Leonard León, mientras que el menor es fruto de su vínculo con Christian Domínguez, con quien contrajo matrimonio tras separarse de León. Pese a que su relación con Domínguez terminó en medio de una polémica infidelidad con Isabel Acevedo, ambos han decidido retomar el camino juntos.