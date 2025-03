Ante las cámaras de ‘Todo se filtra’, Dorita Orbegoso sorprendió al señalar que podría participar en ‘El valor de la verdad’, luego de confesar que la producción del programa sí la había contactado. “Sí, ya me han llamado”, mencionó la bailarina al respecto.

Dorita Orbegoso, figura destacada en el mundo de los realities y la farándula peruana, generó expectación al compartir una noticia que ha despertado la curiosidad de sus seguidores. Durante una entrevista, la modelo reveló que ha recibido una invitación para participar en ‘El valor de la verdad’, un espacio televisivo donde se revelan secretos y verdades ocultas a cambio de ganar una considerable cantidad de dinero.

¿Dorita Orbegoso quiere contar su verdad?

Luego de la participación de Macarena Vélez en ‘El valor de la verdad’, que se realizó el pasado domingo 23 de marzo, las cámaras del programa ‘Todo se filtra’ fueron a consultarle a Dorita Orbegoso si también aceptaría estar en el mencionado show de televisión y sentarse en el sillón rojo. Fue ahí donde la modelo reveló que no tiene problemas en contar sus secretos más íntimos.

“Claro, vamos a ver. Sí, ya me han llamado”, señaló al inicio. Sin embargo, el reportero le consultó si ya estaba decidida a participar en el programa, a lo que ella resaltó que por el momento lo estaba pensando todavía: “En eso estoy, todavía. La verdad es que todavía no lo sé”. De esta forma, Dorita deja abierta la posibilidad de sentarse en el sillón rojo.

En esa misma línea, Dorita Orbegoso aprovechó para destacar la fortaleza emocional que tiene, recordando que ha pasado por momentos difíciles en su vida. “Bueno, mi mamá falleció, mi papá vive en España, no tengo apoyo de mis padres, pero ella no tiene la fortaleza que tengo yo”, detalló conmovida.

Dorita Orbegoso muestra su apoyo a Macarena Vélez

Por otro lado, también le consultaron a Dorita Orbegoso sobre ‘El valor de la verdad’ de Macarena Vélez, donde la bailarina no dudó en mostrar su apoyo a la exchica reality.

“De verdad que me apoyo total, es una chica muy linda y me da mucha pena por todo lo que ha pasado y no se debe juzgar a las personas sin conocerlas”, sentenció.