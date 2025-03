Dorita Orbegoso hizo su aparición en el programa ‘El reventonazo de la Chola’, donde aclaró sus declaraciones acerca del polémico ‘yape de 280 soles’, que al parecer causó malestar en Pamela Franco. La modelo y empresaria aprovechó la oportunidad para ofrecer su versión de los hechos, buscando desmentir cualquier malentendido.

A pesar de los rumores que se originaron, Dorita Orbegoso negó tajantemente que su rivalidad con Pamela Franco haya sido por la relación que ambas tuvieron en el pasado con el exfutbolista ‘El Chemo’ Ruiz. “¡No! Cuánto tiempo ha pasado, ya como 15 años”, señaló.

Dorita Orbegoso se defiende

Este sábado 8 de marzo, Dorita Orbegoso se presentó en el programa ‘El reventonazo de la Chola’, donde le consultaron sobre su discusión con Pamela Franco en un evento. Fue ahí donde la modelo decidió desmentir que le haya mandado indirectas a la cumbiambera.

“Subí al escenario a saludar a Yolanda, presentamos un video, empecé por las mujeres empoderadas que siempre he dicho. Luego empecé diciendo si están las chicas que solita se van a pagar su trago, que no necesitan de ningún caballero (...) Bueno hermana si no es detallista, al menos te yapea, ¿cuánto? 280, 300. Osea es parte de (su show), no es que directamente a ella”, señaló al inicio.

En esa misma línea, Dorita Orbegoso confesó que en el pasado ya se había cruzado con Pamela Franco en un set de televisión y nunca hubo problema: “Ni siquiera sabía que había llegado, nunca me la he cruzado en un evento, pero sí hemos estado, en el programa de María Pía, hemos compartido el año pasado el mismo set, la misma secuencia y nunca ha habido un problema”.

¿Pelea por la expareja de ambas?

Fue ahí donde la Chola Chabuca le preguntó a Dorita Orbegoso, si la pelea con Pamela Franco fue por el exfutbolista Marco ‘El Chemo’ Ruíz, a lo que ella lo negó tajantemente detallando que ya pasaron varios años.

“¡No! Cuánto tiempo ha pasado, ya como 15 años. No hay problema con ella. No tengo ninguna rivalidad, es más, cuando ella se retira del escenario yo dije: ‘Es una chica guapa que canta muy bien’, lo dije”, finalizó al respecto.