La indignación ha estallado en el mundo del espectáculo peruano luego de que se conociera que Korina Rivadeneira fue víctima de tocamientos indebidos durante una función del ‘Circo de los Dioses’. El incidente ocurrió el domingo 20 de julio, cuando la modelo venezolana fue invitada al escenario como parte de una coreografía musical. Sin embargo, lo que debía ser una participación artística terminó en una situación incómoda y condenable, pues uno de los bailarines le realizó tocamientos indebidos en pleno escenario. La denuncia fue difundida por el comunicador Ric La Torre a través de sus redes sociales, generando una ola de rechazo y repudio.

Ante lo sucedido, Gisela Valcárcel no dudó en pronunciarse con firmeza. A través de sus historias de Instagram, la reconocida presentadora condenó lo ocurrido y exigió acciones inmediatas contra el espectáculo. “Este circo tiene que ser cerrado, va a ser cerrado”, manifestó enfáticamente, dejando claro su respaldo a Korina y su rechazo rotundo a cualquier tipo de acoso o violencia contra la mujer.

Gisela Valcárcel indignada con bailarín de Dioses del Circo

Desde su domicilio, mientras observaba el informe especial preparado por el programa 'América hoy', Gisela Valcárcel no pudo contener su indignación al ver las imágenes del momento en que Korina Rivadeneira fue víctima de tocamientos indebidos en plena función del ‘Circo de los Dioses’.

La presentadora utilizó sus redes sociales para alzar la voz y condenar el accionar del bailarín involucrado, así como la permisividad del show. “¡Qué pena y qué indignante momento ha vivido Korina Rivadeneira, pero este circo será cerrado! ¿Qué es esto?”, expresó con visible molestia en sus historias de Instagram.

Valcárcel también hizo hincapié en que no se trata de un tema de celebridades ni de exposición mediática, sino de respeto y dignidad humana. “¡Esto no puede ser! Sea famosa o no la persona, a nadie se le toca así”, agregó, dejando en claro que ningún tipo de comportamiento abusivo puede ser tolerado bajo el pretexto del espectáculo. Su pronunciamiento se suma a la de varios personajes de la farándula, como Jazmín Pinedo, Valeria Piazza, Rebeca Escribens, entre otros.