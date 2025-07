La polémica en torno al Dioses del circo estalló luego de que el director del espectáculo, el español Genís Matabosch, se pronunciara sobre los tocamientos indebidos que sufrió Korina Rivadeneira durante una función. En un video difundido por Daniela Moreno, amiga de la modelo y testigo del hecho, y replicado por 'Instarándula', el europeo intentó justificar lo ocurrido argumentando: “No siguió el movimiento que se iba a sentar y ahí hubo un choque no intencional”. Esta declaración ha generado una fuerte ola de críticas en redes sociales, ya que muchos la interpretan como un intento de culpar a la víctima y minimizar la gravedad del incidente.

El hecho ocurrió el domingo 20 de julio, cuando la modelo venezolana y esposa de Mario Hart fue invitada al escenario como parte de una breve coreografía durante el show. Según reveló el influencer Ric La Torre, durante la presentación uno de los bailarines del staff colocó sus manos de manera inapropiada sobre las caderas de la modelo venezolana. La incomodidad de Korina fue evidente, y el momento quedó registrado en video, lo que desató un amplio rechazo del público y también en redes sociales.

Director de Dioses del circo culpa a Korina Rivadeneira por tocamientos indebidos

La reacción del director Genís Matabosch ante la denuncia pública de Korina Rivadeneira ha generado aún más indignación. En lugar de expresar preocupación por lo ocurrido o solidarizarse con la modelo, el español defendió tajantemente al bailarín implicado y llegó a cuestionar la veracidad del testimonio. “No es cierto, este señor no toca a nadie. No es así, porque yo he creado el show”, afirmó, desestimando el relato de la modelo venezolana y de los testigos presentes. Sus declaraciones, lejos de aportar claridad, fueron percibidas como una forma de desacreditar la denuncia y desató la indignación de las personas que fueron a confrontarlo al final de la función circense.

Además, Matabosch puso en duda la evidencia visual del momento al declarar: “Quiero ver el video. Yo no hablo ciencia ficción, yo hablo realidades, por eso me gustaría ver el video”. Esta postura ha sido interpretada como una falta de empatía y una actitud defensiva, en vez de una respuesta responsable ante una acusación grave. La actitud del director no solo ha sido criticada por minimizar el testimonio de la víctima, sino también por trasladar la responsabilidad del incidente a Korina, al insinuar que se trató de una falla en su ejecución sobre el escenario.