Korina Rivadeneira se pronuncia tras ser víctima de tocamientos indebidos en ‘Circo de los dioses’: “Se cruzaron límites”

Korina Rivadeneira rompió su silencio luego de que se filtraran imágenes deplorables en las que un bailarín del ‘Circo de los dioses’ la manosea en reiteradas ocasiones frente a cientos de personas. La exchica reality publicó en la madrugada del lunes 21 de julio un comunicado expresando su sentir.

“Dejemos de poner el foco en la víctima y llevémoslo a donde realmente debe estar: en quienes cruzan los límites. Esa es la conversación urgen que como sociedad debemos tener”, escribió al inicio, en rechazo a los comentarios en redes que la criticaban por haberse subido al escenario, sabiendo que se trataba de un show subido de tono.

Comunicado de Korina Rivadeneira. Foto: Instagram.

PUEDES VER: Korina Rivadeneira es víctima de tocamientos indebidos por parte de bailarín y se retira indignada de una función de circo

Korina explica el horrible momento que vivió con bailarín y por qué aceptó subir al escenario del circo

En otra parte de su comunicado, Korina Rivadeneira, de 33 años, explicó cómo terminó en el escenario de ‘Circo de los dioses’. “Fui invitada al show junto a unas amigas. Durante el espectáculo, uno de los integrantes me insistió en invitarme a bailar: rechacé tres veces, y finalmente, accedí por cortesía, sin imaginar que se cruzarían limites que nunca debieron ser cruzados”, contó la modelo.

Tras el deplorable acto cometido por el sujeto, la venezolana salió inmediatamente del espectáculo para hablar cara a cara con el director del circo y expresarle lo sucedido. No obstante, reveló que no hubo disposición para dialogar.

“Mi reacción fue inmediata: hable directamente con el director para expresar mi rechazo. Al no encontrar apertura para un diálogo constructivo, decidí retirarme del lugar”, escribió la esposa de Mario Hart, aclarando que este comunicado será su último pronunciamiento. “Comparto desde lo más honesto de mí. Este será mi único uy último comentario sobre el tema”, finalizó.

¿Qué se dijeron Korina Rivadeneira y el director de ‘Circo de los dioses’?

Las amigas de Korina Rivadeneira, quienes la acompañaron al show del ‘Circo de los dioses’ y posteriormente a hablar con el director del espectáculo, compartieron videos de lo que sucedió. En las imágenes, el creador del show sorprendió al justificarse, asegurando que no sabían que la modelo era una figura conocida. “Los chicos no las conocen a ustedes. No saben quién es popular aquí”, se defendió el extranjero hablando un castellano poco fluido.

Además, el director puso en duda lo ocurrido en escena, negando que uno de sus bailarines haya tocado el trasero de Korina durante la función. “No es cierto, este señor no toca el cu.. de alguien. No es así, porque yo he creado el show”, dijo, y exigió a las amigas de la venezolana que le muestren el video donde se evidencian los tocamientos indebidos.