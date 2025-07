Mónica Adaro revela que ella y Tula Rodríguez encararon a ‘Chiquito’ Flores: "Andaba con una muchacha"

Mónica Adaro sorprendió con divertidas y reveladoras anécdotas durante su participación en el programa ‘Café con la Chévez’, donde habló sobre su amistad con el exarquero Juan Flores. Según contó, en una ocasión ella y Tula Rodríguez lo persiguieron y lo enfrentaron en plena vía pública por estar acompañado de otra mujer. "Yo conozco a ‘Chiquito’, él conoce a mi familia, conoce a mi sobrino. Es una linda persona, aunque hubo un tiempo en que me caía muy mal… él lo sabe", comentó entre risas. La relación era tan cercana que incluso ella y Tula lo vigilaban como si fueran del FBI.

La escena que describe Mónica fue casi cinematográfica. “He tenido que perseguirlo”, dijo. Al ser consultada si lo persiguió para ‘cuadrarlo’, ella confirmó que sí, y que lo hizo junto a Tula: "Andaba por ahí con una muchachona”, confesó.

Al recordarle que parecían un GPS humano, Adaro bromeó diciendo: “No había GPS en esa época. Éramos nosotras el GPS”. Todo sucedió en la Vía Expresa, aunque no recuerda exactamente de dónde venían. Lo que sí tiene claro es que hubo alboroto el día en que los descubrieron: “La otra se alocó, hizo un escándalo”, agregó.

Mónica Adaro bromea sobre el pasado coqueto de 'Chiquito' Flores y aclara que nunca tuvo un romance con Manolo Rojas

Mónica no dejó pasar la oportunidad para bromear sobre la fama de 'Chiquito' como galán de aquellos años. “Con quién no anduvo ese hombre. Alto, todo coquetón, futbolista, estaba de moda”, dijo divertida. También comentó que no recuerda si él jugaba en la ‘U’ o en Alianza Lima, porque no le interesa el fútbol. “Yo soy hincha de perfumes, joyas, vestidos, zapatos, oro, diamantes. Como dijo el multimillonario de Dubái: “Si no brilla, no me interesa”, afirmó con picardía.

Sobre su relación con el humorista Manolo Rojas, Mónica fue tajante: nunca tuvieron un romance. “Ay, no. Manolito es el amor de mi vida, lo quiero muchísimo. Pero nunca hemos tenido nada. Ellos siempre me han visto como una hermanita, la más chiquita del grupo”, explicó. Además, contó que ha compartido giras con él y con el recordado productor Efraín Aguilar, y siempre se mantuvo una relación de respeto y cariño fraternal.

Tula Rodríguez acompañó a Mónica Adaro cuando enfrentaron a ‘Chiquito’ Flores por su infidelidad. Foto: Instagram

Mónica Adaro se autodenomina “la novia del Perú” y bromea sobre sus amigos del espectáculo

Consultada sobre quién de sus amigos del entorno artístico era más celoso, Mónica no dudó en responder: “Manolo y Soriano también. Él es otro, es así todo trompudo”. Incluso recordó que Javier Soriano aún bromea diciendo que es su esposa. “Sí, ella es mi esposa, me voy a casar con ella. Pero todavía no veo el anillo, un diamante, por favor”, comentó entre risas.

Con su carisma habitual, Mónica cerró la entrevista autodenominándose como ‘la novia del Perú’. Entre risas, dejó claro que, aunque ha estado rodeada de personajes conocidos y queridos, su corazón sigue libre y esperando un anillo con brillo. Con sus anécdotas, Mónica no solo hizo reír, sino que también demostró el cariño genuino que conserva por sus amigos de toda la vida en el mundo del espectáculo peruano.